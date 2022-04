L'AC Ajaccio prend, encore, un point précieux à Valenciennes (0-0)

Stade du Hainaut, Valenciennes AFC : 0 AC Ajaccio : 0

Buts pour Valenciennes :

Pour Ajaccio :

Arbitre : Franck Schneider

Avertissements : Robal (71e), Boutoubaou (80e) à Valenciennes; Marchetti (10e), Courtet (13e), Moussiti-Oko (76e) à Ajaccio



Valenciennes

Chevalier, Linguet; Debuchy, Ntim, Cuffaut, Dos Santos, Kaba, Masson, Hamache, Robail puis Boutoubaou (74e), Zinga puis Bonnet (67e)



AC Ajaccio

Leroy, Youssouf, Gonzales, Vidal, Kalulu, Marchetti, Laci, Bayala puis Cimignani (46e), Nouri, Krasso puis Moussiti-Oko (70e), Courtet



L'AC Ajaccio et Bayala ont rapidement donné le ton d'entrée de jeu . Et il aura fallu tout le talent de Kaba pour écarter le danger et ce déboulé de Bayala qui avait fait la différence sur le côté gauche.

C'était ensuite au tour de Krasso de venir menacer VA mais son tir n'était pas cadré.

Côté Nordiste, c'était Robail qui organisait la résistance mais ni Linguet et pas davantage Masson ne tiraient profit de cette opportunité.

Mais au terme du premier quart d'heure de jeu, hormis les cartons jaunes - 2 - infligés aux Ajacciens peu de choses étaient à noter sur la pelouse du Hainaut.



Par la suite l'ACA a bien essayé de pousser et VA de répliquer par Robail notamment mais Leroy, le gardien visiteur veillait au grain.

Tant et si bien que la pause était atteinte sur la marque de 0-0, une bonne affaire pour les Corses alors qu'à Bastia le Paris FC, son principal adversaire pour l'accession était dominé 2 à 0.



A la reprise Valenciennes mettait la pression sur le camp corse mais Zinga puis quelques minutes plus tard Hamache ne parvenaient à trouver la faille dans le camp ajaccien.

A l'opposé VA peut louer ce retour de Cuffaut sur Krasso dont le contre aurait pu coûter aux locaux.



Finalement, en dépit d'une nouvelle tentative de Boutoubaou annihilée par Leroy, on devait en rester là.

Un point supplémentaire qui fait l'affaire de l'AC Ajaccio dans sa course à l'accesion directe en Ligue 1s