L’AC Ajaccio enfin récompensé face à Clermont (2-0)

Le chef d’œuvre d’Anziani



Mais dès le début de la seconde période, les Ajacciens revenaient avec les mêmes intentions et sur un coup-franc obtenu aux 25 mètres, Julien Anziani trouvait la lucarne de N’Diaye et délivrait Timizzolu (47e). Sur le coup d’envoi, Clermont tentait de revenir immédiatement et sur un centre de Diallo, Konaté trouvait le poteau de Sollacaro (48e) ! Le match s’emballait alors et sur un bon travail d’Ibayi, l’attaquant ajaccien offrait un caviar au second poteau pour Strata, à peine entré en jeu, qui reprenait de volée sous la barre l’offrande pour doubler la marque (64e). L’ACA était enfin récompensé de ses efforts et poursuivait sa marche en avant. Sur un ballon perdu par Jacquet, plein axe, Jabol s’enfonçait plein axe et déclenchait une frappe parfaitement stoppée par Ndiaye à bout portant ! (65e).



Sur un contre, Douane, de la tête, mettait Sollacaro à contribution (67e) mais le portier ajaccien réussissait un nouvel exploit. Mais les Acéistes redoutables en contre, ne relâchaient pas la pression, et Touré bien servi par Strata dans la surface clermontoise, manquait le 3e but (80e). Un troisième but qu’aurait mérité d’inscrire Anziani sur une nouvelle frappe pied gauche aux 25 mètres, arrêtée par Ndiaye (86e). Ce même Anziani ratait ensuite son duel seul aux 6 mètres face à Ndiaye, toujours impérial.



Au terme d’une prestation aboutie, l’ACA remportait ainsi une victoire méritée et attendue depuis près d’un mois et demi et remonte ainsi à la 15e place du classement. Les Ajacciens se déplaceront à Dunkerque le 25 novembre prochain après la trêve internationale pour confirmer leur regain de forme.