L'AC Ajaccio encore tenu en échec par Toulouse (0-0)

Stade François-Coty, AC Ajaccio : 0 Toulouse FC : 0



Arbitre : Florent Batta

Avertissements : Gonzalez (49e), Mangani (64e), Marchetti (69e) à l'AC Ajaccio



AC Ajaccio

Sollacaro - Koné puis Alphonse (62e), Vidal, Gonzalez, Youssouf - Coutadeur (cap.), Mangani puis Touré (75e), Marchetti - Hamouma puis Soumano ((62e), Spadanuda puis Bayala (88e), Nouri puis Chegra (62e)



Toulouse FC

Dupé - Suazo, Nicolaisen, Rouault, Desler - Van den Boomen, Spierings puis Siero (72e), Dejaegere puis Ratao (62e- (cap.) - Aboukhlal puis Birmancevic ​(72e) Dallinga, Chaïbi.



Cette action de la 87e au cours de laquelle Marchetti a été fauché volontairement par Dupé aurait , certes, pu changer la physionomie de ce énième rendez-vous de Ligue 1 au stade François-Coty, mais en aucun cas la destinée de l'AC Ajaccio et du Toulouse FC, promus en Ligue 1 la saison dernière : l'un, on le sait retournera d'où il est venu, la Ligue 2 en l'occurrence quant à l'autre aisément maintenu il est allé enrichir son palmarès d'une ligne ; une victoire éclatante en Coupe de France !



Mais il est tout aussi vrai qu'en début et en fin de première période les Toulousains s'étaient donné les moyens de faire la différence.

Ainsi à la 11e minute Spierings adressait un bon centre au point de penalty. La défense ajaccienne repoussait, mais le ballon restait dans la surface. Vidal manquait complètement sa tête et servait involontairement Aboukhlal, tout étonné de recevoir la balle devant Sollacaro. Mais le Marocain n'en profitait pas et sa reprise du pied gauche passait au-dessus de la barre transversale.



Et comment ne pas relever ce manqué de la 42e minute de Dejaegere quand Aboukhlal , encore lui, s'est présenté seul face à Sollacaro . Le Marocain a perdu son duel du pied gauche face au portier corse. Le ballon est bien revenu sur Dejaegere, qui n'avait plus qu'à s'appliquer pour pousser le ballon au fond des filets, mais finalement il le plaçait-dessus de la… barre transversale.







Il y eut encore pour Toulouse cette action de Chaibi qui, bien lancé en profondeur par Ratao, feintait le centre et tentait de frapper avec un extérieur du pied droit, mais Sollacaro était bien vigilant et écartait le danger en mettant le ballon en corner.



Pourtant la fin de match aura été une affaire ajaccienne avec d'abord Alphonse qui, excentré côté droit, tentait d'enrouler du pied gauche, mais le portier toulousain Dupé se détendait bien et repoussait le danger du bout des gants.

Puis il y eut ce penalty annulé par l'arbitrage vidéo puis une fin de match "rouge et "blanche" qui aurait mérité un meilleur sort, mais si Ajaccio a poussé jusqu'au coup de sifflet final, il n'a pas réussi à trouver la faille.