L'AC Ajaccio domine Pau (4-1)

Stade François-Coty, AC Ajaccio : 4 Pau FC : 1 (2-1)

Buts pour l'AC Ajaccio : Moussiti-Oko (12e), Nouri (30e) sur penalty, El Idrissy (50e), Diallo (60e)

Pau : Sabaly (33e)

Arbitre : Florent Batta

Avertissements : Batisse (82e) au Pau FC



AC Ajaccio

Leroy, Youssouf; Alvinel, Kalulu, I Diallo, Coutadeur, Laçi, Nouri puis Lecœuche (84e), Barreto puis Mattoir (71e), El Idrissy puis Marchetti (78e), Moussiti Oko puis Elisor (84e)



Pau FC

Olliero, Koffi, Batisse, Zahary, Chemiande puis Beusanrd (45e ), Daubin, Lobry, Bury, Bayard puis Assifuah (62e), Sabaly puis N'Diaye (71e), Armand





L’ACA est entré rapidement dans le match.

Dès la 12e minute en effet, après avoir combiné avec Coutadeur dans le rond central, Laçi trouvait Moussiti Oko dans la profondeur. En plein cœur de la surface, l'attaquant revenait sur son pied gauche. Sa frappe croisée trompait Olliero qui ne pouvait rien faire. Vite et très bien fait.

Et l’ACA a enfoncé le clou avec ce penalty provoqué par Laçi

Lancé dans la surface, Laçi devançait Chaminade qui commettait la faute. Florent Batta n'hésitait pas une seconde. Nouri faisait le reste.





Mais Pau répliquait immédiatement ! Dans la foulée du deuxième but ajaccien, Lobry ajustait un superbe centre depuis le côté droit en direction du second poteau. Sabaly était à la réception du centre et ne se manquait pas.

Pau revenait à 2-1 ! Tout était possible alors pour les hommes de Tholot.





Peu de temps après la reprise Moussiti Oko était tout proche du doublé ! Nouri voyait, en effet, l'appel parfait de Moussiti Oko dans le dos de la défense. Ce dernier était parfaitement servi mais sa frappe terminait sur le montant gauche d'Olliero. Mais ce n’était que partie remise

Quelques secondes après avoir trouvé le poteau, Moussiti Oko, faisait la différence sur la gauche de la surface. Il adressait une merveille de centre à ras de terre pour El Idrissy. L'attaquant n’avait plus qu’à ajuster Olliero à bout portant.

L’ACA, insatiable, creusait, finalement, l'écart sur un corner frappé par Barreto.

Diallo contrôlait le ballon de la poitrine. Sa frappe croisée était splendide et Olliero battu.

Et ça faisait 4-1 pour l'ACA !