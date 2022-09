L'AC Ajaccio de nouveau battu à domicile

Sans être véritablement transcendant, l’OGC Nice a assuré l’essentiel face de coriaces ajacciens ce dimanche après-midi au stade François-Coty.

Le Gym a souffert au cours d’un premier acte nettement à l’avantage des « bianchi è rossi », omniprésents dans l’entre-jeu et qui ont fait l’entame idéale.

On note même deux grosses occasions ajacciennes d’entrée de jeu (Hamouma trop court face au portier visiteur et Touzghar de la tête).





Variant le jeu et maîtres au milieu du terrain, les hommes de Pantaloni ont mis sous l’éteignoir une formation niçoise dans ses petits souliers. Avec, toutefois, un déficit offensif toujours aussi récurrent.

Les hommes de Lucien Favre ont, ainsi été contraints au service minimum, notamment le secteur offensif, incapable, à l’exception d’un tir contré de Diop (11e), de porter le ballon aux abords de la surface adverse. Car c’est bien le promu ajaccien qui a dominé le premier acte par les appels incessants de ses attaquants, notamment Spadanuda, très en vue avant sa sortie sur blessure.

En fin de première mi-temps, Bayala s’est offert deux belles occasions (frappe cadrée et tête) mais c’est Diop dont la volée flirte avec le poteau gauche de Leroy dans le temps additionnel, qui se crée une énorme occasion.



Au retour des vestiaires, le match s’équilibre et les Niçois en profitent pour afficher d’autres ambitions même s’ils n’ont rien de foudres de guerre. Le match va basculer à l’heure de jeu. Dante n’écope que du jaune après une faute sur Touzghar parti seul en contre. Dans la foulée, El Idrissy frappe la transversale adverse. Et puis arrive cette fatidique 65e , un corner de Diop, la déviation de Thuram au premier poteau pour Delort qui enchaîne contrôle poitrine et ciseau acrobatique. Du grand art !





Difficile pour l’ACA de réagir face à ce scénario cruel. Les Corses accusent le coup et Barklay (71e) puis Pépé (88e) touchent du bois. Une nouvelle défaite pour l’ACA. Sauf que celle-ci risque de faire mal aux têtes.







Stade François Coty

ACA OGC Nice 0-1 (0-0)

Spectateurs : 7 500 environ

Arbitre : M. Wattelier assisté de MM Drouet et Luczynski

But : Delort (65e)

Avertissements : Marchetti (39e) pour l’ACA

Todibo (51e), Dante (57e), Bard (80e), Barkley 89e)pour Nice



ACA

Leroy-Youssouf, Vidal, Avinel, Diallo (Alphonse 81e)- Bayala, Coutadeur (cap. Laçi 81e) Marchetti, Spadanuda (El Idrissy 30e)- Touzghar (Moussiti Oko 73e), Hamouma (Barretto 73e) - ent : O.Pantaloni



OGC Nice

Scheimechel- Lotomba, Dante (cap.), Todibo, Bard- Pepe, Beka Beka (Boudaoui 70e), Thuram, Diop (Ilie 90+1)- Laborde, Delort (Barkley 70e)-ent : L. Favre