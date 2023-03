L' AC Ajaccio cède face à Montpellier (0-1)

Stade François-Coty, AC Ajaccio : 0 Montpellier HSC : 1 (0-0)

But pour Montpellier : Wahi (69e)

Arbitre : Ben El Hadji

Avertissements : Youssouf (5e) à Ajaccio: Nordin (35e), Savanier (59e) à Montpellier





AC Ajaccio

Leroy (G) - Youssouf - Vidal puis Gonzalez (79e)- Avinel - Ismaël Diallo - Bayala puis Spadanua (73e) - Barreto - Coutadeur (C) - Belaïli puis Soumano (79e) - El Idrissy - Djitté puis Nouri (53e)



Montpellier HSC

Lecomte (G) - Sacko - Jullien - Kouyaté - Sylla - Ferri - Savanier (C) - Chotard - Nordin puis Mavididi (61e) - Khazri puis Wahi (61e) - Maoussa puis Fayad (74e).



Au terme d'une première période qui ne laissera pas un souvenir impérissable aux spectateurs de Timmizzolo tant elle fut sans couleur et sans saveur, hormis sur ces petits coups d'éclat mis à leur actif de part et d'autre par Ajaccio et Montpellier, on se doutait bien que l'ACA aurait des difficultés à respecter la consigne développée la veille par Olivier Pantaloni : "faire le plein de points".



Ce sont en effet les visiteurs par Maouassa et Khazri, notamment qui s'étaient montrés les plus menaçants face à des Ajacciens qui avaient du mal à aller au-delà du milieu du terrain en raison de leur imprécision dans le jeu.

Dès lors lorsque Wahi à la 69e minute détourna ce corner de Savanier dans la cage de Leroy, cette sanction contre les locaux ne sembla étonner personne.

;

Mais il restait encore une bonne vingtaine de minutes à jouer et l'ACA pouvait encore espérer renverser la vapeur s'il s'en donnait les moyens.

Cela aurait pu être le cas à la 83e minute quand sur la frappe de El Idrissy et cette main d'un héraultais mais M. El Hadji ne bronchait pas.

Mais il est tout aussi vrai que Montpellier aurait pu, de son côté, inscrire un second but quand Faya déclencha, dans le temps additionnel, cette frappe détournée, encore une fois, magistralement par Leroy.

A noter qu'un peu avant cela, comme si l'ACA avait encore besoin d'être accablé par les malheurs; Diallo blessé avait laissé ses partenaires terminer la rencontre à 10.

Dur, dur pour l'ACA mais fort heureusement ses adversaires directs dans la course au maintien ont tous connu un sort identique au sien.