L’AC Ajaccio battu à Dunkerque (1-0)

Stade Marcel-Tribut, Dunkerque : 1 AC Ajaccio : 0 (1-0)

Buts : Bammou (34e sp) pour Dunkerque

Arbitre : Mr Aurélien Petit

Avertissements : Youssouf (21e), Santelli (34e) à l’ACA ; Tejan (88e) à Dunkerque

Expulsion : Huard (71e) pour l’ACA



Dunkerque

Ortola, Georgen, Sangante, Sasso (Queiros, 64e), Abner, Raghoubar, Yassine (Essimi, 87e), Skytta, Bardeli (Sekongo, 75e), Rivera (Tejan, 75e), Bammou (Courtet, 63e), entraineur : Luis Castro





AC Ajaccio

Sollacaro, Youssouf (Puch, 80e), Huard, Ayessa, Vidal, Everson, Jabol (Mangani, 12e), Anziani (Strata, 80e), Coutinho (Kanté, 63e), Ibayi, Santelli (Chegra, 63e), entraineur : Mathieu Chabert



Privé de Touzghar, Soumano, Barreto, blessés, ou encore de Bamba, mais aussi de Touré (au dernier moment), suspendu, Mathieu Chabert avait réservé quelques surprises au coup d’envoi de cette 14e journée face à Dunkerque avec, notamment la titularisation de Coutinho, le tout jeune milieu de terrain ajaccien. Avec pour ambition de ramener enfin un résultat positif loin de Timizzolu après quatre défaites consécutives, à l’extérieur, dont une dernière en Coupe de France face aux Herbiers (N2).



Une équipe de l’ACA décidée à se placer très haut sur le terrain avec un pressing tout terrain, dès les premières minutes de la partie. Mais ce sont les nordistes qui se créèrent la première occasion sur une incursion de Yassine et une belle frappe repoussée par Sollacaro (10e). Dans la foulée, les Ajacciens perdaient Jabol, à la suite d’une blessure musculaire derrière la cuisse, remplacé par Mangani (12e). Yassine se procurait ensuite une nouvelle occasion, seul face à Sollacaro, mais le portier ajaccien réalisait un nouvel exploit (13e) face au virevoltant ailier nordiste.



Un penalty controversé



Mais alors que Dunkerque baissait en intensité, sur une action confuse, Everson accrochait légèrement Bardeli dans la surface de réparation, et permettait ainsi à Yacine Bammou, l’ancien acéiste, d’ouvrir le score sur penalty (34e). Une décision une nouvelle fois contestable d’autant que Huard avait visiblement été victime d’une grossière faute au début de l’action menant au penalty. Loin de se contenter de ce résultat, Dunkerque continuait à pousser et sur un centre de Rivera, la reprise puissante et instantanée de Bammou passa juste au-dessus de la transversale de Sollacaro (41e).



Au retour des vestiaires, l’AC Ajaccio contraint de reculer, connaissait toujours autant de difficultés pour s’approcher des buts d’Ortola, le gardien nordiste, laissant la possession du ballon. Il fallait attendre la 67e minute pour voir Ibayi, sur un bon ballon de Chegra, partir seul face au portier nordiste, mais trop excentré, l’attaquant ajaccien n’arrivait finalement pas à cadrer son tir. La seule véritable occasion ajaccienne de la partie. Mais quand cela ne veut pas… Quelques minutes plus tard, à la suite d’un geste mal maîtrisé sur Skytta, Mathieu Huard se faisait expulser directement par Aurélien Petit (71e), laissant les Ajacciens à 10 pour la fin de la rencontre. Un nouveau coup du sort pour une équipe qui n’en avait pas besoin…



La fin du match devenait à sens unique et Tejan manqua de plier la rencontre sur un tir à ras de terre (77e) puis sur un ciseau acrobatique de ce même Tejan, à bout portant, arrêté par miracle par Sollacaro (79e). Le gardien ajaccien réussissait encore un exploit en duel face à Sekongo (83e). Dunkerque manquait ensuite plusieurs fois de doubler la marque, mais remportait logiquement la rencontre pour s’installer sur la première place de Ligue 2 aux côtés du Paris FC. L’ACA reste à la 16e place avant le match en retard face au SC Bastia le 3 décembre prochain qui s’annonce crucial pour son avenir…