L’AC Ajaccio ambitieux à Angers

Tenu en échec au match aller à Timizzolu (1-1), malgré une prestation convaincante, les Ajacciens se déplacent ce lundi soir à Angers, 2e du championnat de Ligue 2. Une équipe angevine qui reste sur 3 revers consécutifs et qui aura à cœur de se racheter devant son public. De leur côté, les Ajacciens, 8e du championnat, veulent réagir après le match nul concédé face à Amiens, malgré un nombre conséquent d’occasions et quatre poteaux comme l’explique Olivier Pantaloni, l’entraîneur ajaccien : « C’est un match particulier. Alexandre (Dujeux), l’entraîneur d’Angers nous connaît très bien, même si nous avons, cette année, changé notre système de jeu. Malgré tout, il faut que nous restions concentrés sur nos forces, au lieu de tenir compte sur le fait que l’adversaire nous connaît particulièrement. On reste sur deux nuls, qui nous restent en travers de la gorge, surtout celui d’Amiens, bien plus que celui de Laval, par rapport au nombre d’occasions que nous nous sommes créés. C’est un match qui aurait dû nous permettre d’avoir deux points supplémentaires avec un peu plus de réussite. Quand on voit le faible écart de points entre toutes les équipes qui luttent pour cette 5e place, ce sont deux points qui peuvent compter en fin de championnat. L’idée c’est d’aller récupérer ces deux points ou au minimum de ramener un résultat positif de ce déplacement. Il faut y aller avec l’ambition d’aller chercher une victoire pour recoller au top 5 ».



Une pluie d’absents côté acéiste



Après les résultats de ce samedi, l’ACA, 8e du championnat avec 38 points, se retrouve désormais à 4 points de Caen, le 5e. Un écart qui n’inquiète pas outre mesure le coach ajaccien : « C’est vrai que nous avons 4 points de retard sur le 5e place, mais ce n’est pas non plus énorme. Il ne faut pas se mettre trop de pression par rapport à cela. On est sur une série intéressante et l’essentiel est de rester dans cette bonne dynamique. Je ne vais pas demander aux joueurs de jouer avec la peur de perdre, à cause de cet écart. Cela fait un moment que nous jouons sans plus aucune pression, mais de manière plus libérée et c’est ce qui fait que nous voyons des choses plus intéressantes dans le jeu. Je m’attends à un match délicat. Ils ont eu des résultats difficiles depuis le début de l’année 2024, mais surtout dû au fait qu’ils ont eu beaucoup de joueurs absents. Aujourd’hui, leurs derniers résultats sont décevants, mais il n’y a rien de pire que d’affronter une équipe blessée. Il faut s’en méfier, car forcément il y aura une réaction tôt ou tard. Il faudra être prêt pour affronter cette équipe, qui a toujours une avance confortable pour rester dans le top 5 malgré leurs derniers résultats »



Pour ce déplacement important pour la suite du championnat, Olivier Pantaloni devra malheureusement se passer de plusieurs joueurs. Si Youssouf devrait être de retour dans le groupe, Bayala, Barreto, mais aussi Jacob, Puch ou Chanot ne seront pas disponibles. Seule bonne nouvelle, le retour en forme de Jabol, sorti par précaution en 2e mi-temps face à Amiens : « C’est vrai que nous avons beaucoup d’absents en ce moment, mais nous avons un groupe de qualité et je sais que je vais pouvoir compter sur ceux qui vont être appelés à jouer face à Angers. Je n’ai pas de soucis là-dessus. Ils savent ce qu’ils devront apporter à l’équipe pour pallier les absences. On a pu voir le comportement irréprochable de Thibaut Campanini face à Amiens, qui a très bien remplacé Momo Youssouf. Les joueurs qui débuteront demain le feront de la même manière ». Ils devront en effet donner le maximum pour ramener un résultat positif d’Angers.