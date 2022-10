"Kiffemu", la référence de l'insolite en Corse

L'île de beauté regorge d'adresses et de sites incroyables, tous plus beaux les uns que les autres et heureusement assez faciles à dénicher. Mais comment et où trouver l'adresse précise qui propose le concept improbable, ou l'expérience totalement insolite ? Dans un premier temps, il faut déjà savoir quoi chercher. C'est ce que propose Elodie Sechi, dans son site Kiffemu.

Kiffemu, entre le "kiffe" à l'usu corsu et le "chì si pò fà in Corsica", est l'adresse de référence incontournable pour l'insolite insulaire !

" Kiffemu est un site qui recense de nombreuses adresses originales que l'on peut trouver chez nous. Tout est parti d'une émission que j'ai regardée sur M6. Ça parlait de ski tiré par des chevaux. J'ai trouvé ça sympa et j'ai cherché si chez nous ça existait ! J'ai trouvé ça dans le Niolu. Et je ne me suis plus arrêtée. J'ai cherché d'autres prestations insolites, d'autres adresses que j'ai souhaité regrouper. Souvent par le bouche-à-oreille, ou en me baladant et je sélectionne celles qui correspondent à ce que je recherche," explique la conceptrice de Kiffemu.



Kiffemu se décline en différentes rubriques, il devient donc ainsi très facile de trouver la réservation qui sort de l'ordinaire et surtout il devient également possible de la réserver directement via le site, sans ajouter de frais supplémentaires au prix initial. Hébergements, restaurants, activités, événements, tout est catégorisé pour optimiser les recherches. " Il y les apéros insolites en bateau à Calvi, celui en giropode segway à Lisula ou encore celui à Algajola avec des bateaux sans permis où l'on peut choisir l'option apéritif ou barbecue. Dans les hébergements, il y a un chalet à Asco, ce qui est presque impossibles à trouver, les bulles dans la montagne. On peut, passer la nuit dans une grotte calvaise, bien cachée, ou encore dormir à la belle étoile dans un véritable lit ."

En résumé, tout est possible.



Et pour chaque adresse, son histoire, elle aussi insolite, rédigée par les soins d'Elodie. " Il y a, pour chaque adresse, dans chaque rubrique, un petit article qui présente l'histoire du lieu, accompagné des diverses infos pratiques, notamment les tarifs".

Aujourd'hui, pour pouvoir être référencé sur Kiffemu, il est possible de contacter Elodie Sechi via son site ou les réseaux sociaux, sinon, c'est elle qui vous trouve.

"À venir une balade en sous-marin à Purtivechju" quelque chose là aussi de totalement improbable, car si l'on ne sait pas que ça existe en Corse, comment le trouver, ou du moins, comment penser tout simplement à le chercher ?

Pour rappel, aucun pourcentage n'est rajouté au prix initial, mais plutôt que des avantages.

Pour réserver ?

Rien de plus simple. Se connecter à Kiffemu, valider son choix et il suffit de faire sa demande. Pas en mariage... Mais quoique là aussi, Elodie est capable de trouver la manière idéale, impossible à refuser !

Idée posée là pour ceux qui doutent encore ! " Je contacte mes partenaires et selon les disponibilités, je transmets la réservation. Il faut savoir, je le précise à nouveau, que le prix de base n'est pas majoré".

De plus, le locataire aura toujours plus d'intérêt à passer par Kiffemu pour obtenir des avantages supplémentaires. " Cela varie selon les adresses. Ça peut être une bouteille de vin, de temps en plus, un panier garni, du café, de la bière. Mais uniquement lors l'on passe par Kiffemu".





Actuellement, un peu plus de 80 prestataires sont référencés.

On peut y trouver, La Cabane du Pêcheur à Galeria, le 20123 à Ajaccio qui a reproduit à l'identique la place du village de Pila-Canale et propose un menu unique. À Bunifaziu, c'est la caverne d'AliBonbon, lieu aux milliers de bonbons, installée dans l'ancien acquarium de la ville où encore la fromagerie Kill'Brie à Lisula qui propose toutes sortes de fromages plus extraordinaires les uns que les autres.





" Il y avait durant un temps, un bar caché derrière une bibliothèque dans un restaurant. Un bar éphémère qui a duré un mois. Mais pour le trouver, il fallait abord trouver les indices cachés dans Bastia. Le dernier de ces indices se trouvait dans le site Kiffemu. Je suis toujours à la recherches de concepts décalés" .

Voilà ! Maintenant, que les adresses sont centralisées, il ne reste plus qu'à trouver le temps à chacun, de toutes les essayer