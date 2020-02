Justice: Des gardes à vue dans le cadre de l’enquête sur l’ex SASP SC Bastia ?

La Rédaction le Jeudi 6 Février 2020 à 14:48

Selon des sources proches du dossier, plusieurs fonctionnaires de la direction départementale des finances publiques de Haute-Corse ont été placés en garde à vue à la police judiciaire d'Ajaccio dans le cadre d'une enquête sur des délits financiers de la SASP SC Bastia, placée en liquidation judiciaire en septembre 2017.

Les enquêteurs s’attachent à savoir pourquoi le club a pu bénéficier d'aménagement d'impôts et s'il y a eu un "soutien abusif" . Pour l’heure le parquet de Bastia n'a pas confirmé l’information.

En 2017, le SCB connaissant de gros problèmes financiers avait été relégué administrativement en National 3. Placé en liquidation judiciaire, le club affichait alors une dette une dette de 21 millions d’euros, pour des actifs estimés à 10 millions d'euros. Dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour escroquerie, banqueroute et abus de biens sociaux on se souvient qu’un expert-comptable et un commissaire aux comptes avaient été mis en examen en février 2019 pour "participation à une association de malfaiteurs". Le parquet de Bastia avait alors mentionné que des règles et principes de comptabilité n'avaient pas été respectées.

