Jusqu'à 31,9°C à Calvi : c'est l'été en automne en Corse

Les #températures ont dépassé les 30°C sur les #PyrénéesOrientales et la #Corse cet après-midi

▶️ 31,9°C à Calvi (2B) - record décadaire d'avant-hier amélioré de 0,9°C🏅

▶️ 30,2°C à Corte (2B)

▶️ 30,4°C à Vives (66)



Soit des Tx au niveau des normales d'un début de mois d'août 😬 pic.twitter.com/3nv9knXx25

— Météo-France Sud-Est (@MeteoFrance_SE) October 24, 2022

Alors que les records de chaleur sont tombés par dizaines depuis le mois de mai, on croyait l’été terminé avec l’arrivée du mois de l'automne et pourtant cette semaine, des températures exceptionnelles s’invitent une nouvelle fois en Corse avec des pointes à 32°C dans à Calvi et 30,2°C à Corte ce 24 octobre à Calvi. Si cet été en automne permet de faire des économies de chauffage, "c’est en revanche une nouvelle illustration du réchauffement climatique", s'alertent les météorologues selon lesquels cette vague de douceur automnale provient d’une vague d’air très chaud venue du Sahara qui est aussi responsable d'un épisode de pollution aux particules fines dans l'île et qui devrait durer encore quelques jours, au moins jusqu'à la fin des vacances de la Toussaint.