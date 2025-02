Jujitsu : un exploit historique pour deux jeunes Ajacciennes

Le Grand Dôme de Villebon-sur-Yvette, près de Paris, a accueilli une première historique pour le jujitsu corse. Sarah Beovardi (ASPTT Judo Ajaccio) et Lorely Augé (Ajaccio Judo), deux cadettes de deuxième année, ont décroché deux médailles d’argent aux championnats de France de jujitsu, en catégorie cadettes puis en juniors. Elles deviennent ainsi les premières Corses médaillées nationales dans cette discipline.



Derrière cette réussite, un homme : Jean-Jacques Beovardi, expert en jujitsu et ancien athlète de haut niveau, qui a détecté chez les deux jeunes judokas un potentiel physique et technique exceptionnel. « En les observant s’entraîner ensemble, c’était une évidence. Leur complicité a éveillé ma curiosité et j’ai décidé de les accompagner dans cette aventure », explique-t-il. Depuis deux ans, il les encadre dans cette discipline, qu’elles pratiquent en parallèle de leur formation au Pôle Espoir. Et le travail intensif à l'entraînement a fini par payer. Samedi dernier, en catégorie cadettes, Sarah et Lorely réalisent un parcours sans faute en phase de poules et accèdent aux demi-finales, où elles s’imposent face à Ludivine Maître et Romane Petit (JC AS Saint-Junien, Nouvelle-Aquitaine). En finale, elles sont battues par Margo Lefèvre et Lucile Chamayou (Normandie Judo), plus expérimentées, mais décrochent une première médaille d’argent, offrant à la Corse son premier podium national en jujitsu.



Le dimanche, leur entraîneur fait un choix ambitieux : les inscrire dans la catégorie juniors, où certaines adversaires ont jusqu’à quatre ans de plus qu’elles. « L’objectif n’était pas la médaille, mais qu’elles prennent de l’expérience et du plaisir face à des combattantes plus aguerries », précise Jean-Jacques Beovardi.



Sarah et Lorely poursuivent sur leur lancée, terminant troisièmes de leur poule, avant de se qualifier pour les demi-finales, où elles créent la surprise en battant Halizée Faurie et Océan Gillebyt (Judo Club ASSJ). Comme la veille, elles accèdent à la finale, où elles retrouvent Lisa Boulanger et Énora Lafarge (Judo Club ASSJ), triples championnes de France. Malgré un combat engagé, elles s’inclinent et décrochent une seconde médaille d’argent, un exploit dans cette catégorie.



Une nouvelle ère pour le jujitsu corse

​Dix ans après les titres de Jean-Jacques et Dominique Beovardi, le jujitsu corse s’offre une nouvelle génération de compétitrices capables de rivaliser au plus haut niveau. Ces résultats ouvrent la voie à une présence insulaire plus affirmée sur les tatamis nationaux. L’aventure ne fait que commencer pour Sarah Beovardi et Lorely Augé, qui comptent bien poursuivre sur cette dynamique et viser d’autres podiums.