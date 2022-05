Journée de l’Europe : une délégation de l’Assemblea di a Giuventù à Strasbourg

Depuis plusieurs décennies pendant le mois de mai, Strasbourg fête l’Europe. Siège du Parlement européen et du Conseil de l’Europe – principale organisation de défense des Droits de l’ Homme sur le continent e uropéen – la vill e entretient en effet un lien particulier avec la construction européenne et ses institutions. U n lien qu’ell e célèbre au printemps avec un programme de festivités des plus variés auxquelles ce lundi 9 mai ont participé plusieurs jeunes élus de l’ Assemblea di a Giuventù .



Accompagnés par la Présidente de l’ Assemblée de Corse Marie-Antoinette Maupertuis, les 7 conseillers ont pu participer, aux côtés d’autres jeunes européens, au siège de la Région Grand Est à un grand débat consacré à la jeunesse européenne organisé dans le cadre de la Conférence sur l’avenir de l’Europe en présence de Carole Delga , présidente des régions de France, d e Jean Rottne r , président de la Région Grand Est et Apostolos Tzitzikostas , président du Comité européen des Régions.



Les jeunes ont ensuite pris part au Dialogue sur la participation des jeunes à la vie publique et au débat démocratique à l’échelle locale, régionale, nationale et européenne organisé par l’Association des Régions de France, la Région Grand Est et le Comité européen des Régions, en présence du Forum européen pour la Jeunesse, l’ événement prévoyait la poursuite du processus de co création d’une Charte européenne de la Jeunesse et de la Démocratie . Ce processus de cocréation de la Charte a été lancé lors du 9e sommet des régions et des villes qui s’est tenu à Marseille, du 3 au 4 mars 2022, et se poursuivra jusqu’à la fin de l’année 2022. L’objectif de la Charte consiste à donner aux jeunes les moyens d’agir et les associer à la prise de décisions, et ce dans le but de leur permettre d’exprimer leurs idées et de débattre avec des représentants locaux et régionaux et d’autres parties prenantes.



Plus tôt , dans la journée, au Parlement européen , le premier épisode de la 2e saison de la série « Parlement » était projeté en exclusivité en présence de Roberta Metsola , Présidente du Parlement européen, et de l’équipe de la série, suivi d’un échange sur la série et les coulisses du Parlement européen.