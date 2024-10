« Jean, conversation avec un philosophe de comptoir » de Jean Blasi

« Les choses sont claires, je les dis à ma façon » explique Jean Blasi, pseudo d’un habitant de San Nicolao, clin d’œil à ses racines. Et comment ne pas rencontrer l'auteur autour d’un café pour parler de son livre* ? « Le livre fait part de mes réflexions, de mes conversations, souvent au comptoir d’un bar. Les conversations commencent souvent par l’évocation de la météo, du temps qu’il fait, qu’il a fait. On embraye ensuite avec la santé, puis la politique, la religion. Aussi mon livre est-il une suite logique de textes, par thèmes ».Un texte compilant des réflexions pseudo philosophiques, présenté sous la forme d’une conversation entre deux amis qui abordent les thèmes divers qui vont de la notion de concept concernant les croyances, la religion, la réalité ou la vérité, à la santé, l’écologie ou la notion de bonheur. L’auteur évoque les platistes, les incrédules d’ « on a marché sur la lune », le big bang, la Sainte Trinité, les hypocondriaques, le cerveau, l’amour bien sûr… Le discours, qui essaie d’être proche du langage usuel, ne cherche pas à aller au fond des choses mais suscite la réflexion. Il est agrémenté d’exemples puisés dans l’observation des gens, de leurs comportements et dans le souvenir des rencontres de la vie. « Ce sont des réflexions pertinentes, voir philosophiques, mais pas traitées de manière académique. Je donne aussi mon exemple, ma définition du bonheur et certains pourraient s’en inspirer » souligne l’auteur.Un livre très agréable à lire, divertissant, enrichissant même. La conception personnelle de certains concepts, tels que la religion, la réalité ou le hasard, offre toutefois des axes de réflexion remarquables, sans être polémique, ni susciter la controverse. C’est dans les dernières pages du livre que l’on comprend mieux la démarche de Jean Blasi, ainsi que le titre. Les pages qui précèdent aident en fait à saisir les raisons de cette démarche. C’est poussé par l’observation des directions que prenaient les conversations qu’il avait de plus en plus fréquemment avec des personnes réceptives à ce type de discours et capables de l’enrichir avec leurs propres expériences, qu’il a eu l’idée de compiler ces échanges dans ce recueil. La conviction qu’il est sur la bonne voie vers le bonheur l’a également motivé à vouloir partager cette expérience. Un livre, des dialogues qui mériteraient d’être portés sur la scène d’un théâtre. Avis aux amateurs !Difficile de donner ici des exemples, des extraits. Il faut vraiment prendre les mots, les verbes dans leur contexte et on se régale.Paru il n’y a que quelques semaines, l’ouvrage a déjà recueilli de nombreux avis sur la toile, sur Decitre.fr notamment. Florilèges …« Ce livre est une pépite littéraire qui parvient à capturer l’essence des discussions philosophiques spontanées et profondément humaines que l’on peut avoir autour d’un verre »« Je me suis faite cueillir par ce livre qui m’a plongé dans cette réalité du quotidien. C’est sûr que cet auteur aime la vie et nous la fait partager avec le même sentiment ».« Des réflexions profondes sur la vie, la mort, Dieu, le destin, la vérité, l’histoire, l’écologie, le bonheur sous formes de conversations simples entre un philosophe de la vie et son ami »….« Dans cet ouvrage qui a une approche originale et atypique, des questions sont soulevées, et chacun y apportera des réponses (ou pas) en fonction de ses expériences de vie. La pensée de l’auteur s’applique évidemment à lui-même, mais est une invitation à la réflexion pour autrui, au-delà des clichés de certitudes, sachant qu’une des bases de la philosophie est précisément la culture du doute, celle qui permet une remise en question constante. A découvrir.. »*« Jean, conversation avec un philosophe de comptoir » aux Editions Vérone sur les plateformes (FNAC, AMAZON, DECITRE…) ou à commander chez votre libraire.