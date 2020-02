Jean Zuccarelli : "Je veux renouer avec la dynamique d'avant 2014 et remettre Bastia sur les bons rails"

- Quel score espérez-vous obtenir au 1er tour ?

- Nous espérons arriver en tête des listes d'opposition au soir du premier tour. Nous aimerons opérer un rassemblement assez large des Bastiais et nous sentons qu'ils sont très réceptifs à notre démarche dans cette campagne.



- Que ferez-vous pour le second tour ? Avez-vous déjà discuté d’éventuelles alliances ?

- Au second tour, nous aimerions rassembler encore plus de Bastiais sur notre projet, nos valeurs... Nous voulons une alliance qui permettra une gouvernance stable, au moins le temps d'une mandature, pas comme celle de 2014 qui était sans fondements sérieux. Nous sommes ouverts aux discussions, mais nous voulons un vote utile.



- Comment avez-vous vécu le fait qu'une partie des anciens colistiers de votre père rejoignent François Tatti et Jean-Sebastien de Casalta ?

- Quand des relations humaines nous lient, les divisions et les départs sur différentes listes posent toujours question surtout quand elles ont beaucoup de mal à s'expliquer. Là, en l'occurrence, cela ne nous a pas atteint plus que ça dans la mesure où ces départs sont extrêmement limités par rapport à notre liste de 2014. ! Certains ont rejoint François Tatti et le MCD, c'est leur affaire ! Mais je crois que ce n'est pas bien perçu dans l'opinion compte tenu des responsabilités qu'assument François Tatti et le MCD dans la situation que connait notre ville aujourd'hui.



- Une alliance avec eux est-elle, pour vous, envisageable ?

- On ne peut pas jouer le second tour avant le premier. Ce que nous disons très clairement, c'est que nous sommes conscients que même si nous pensons bénéficier d'une dynamique forte dans l'opinion qui doit nous conduire à la tête de l'opposition, il serait quand même prétentieux de dire qu'une seule liste pourrait à elle seule remporter cette élection. Ce n'est pas notre état d'esprit. Encore une fois, nous voulons un rassemblement le plus large possible pour que le nouveau maire de Bastia et son équipe puissent s'asseoir sur une majorité très forte. il faut, donc, s'ouvrir à d'autres listes, mais pas à n'importe quel prix.



- Pensez-vous qu'une équipe qui a échoué il y a six ans peut aujourd'hui reconquérir le coeur des Bastiais ?

- Oui, je le crois ! On ne peut pas dire que l'on a échoué quand on voit les conditions de cette alliance de 2014 ! Ce sont tous ceux qui ont participé à cette coalition, à cette victoire éphémère qui ont échoué politiquement et devant les Bastiais puisqu'ils sont responsables de ce bilan que nous venons d'évoquer. En définitive, nous sommes la seule liste qui ne soit pas mêlée à cette soupe électorale de 2014. Nous sommes sortis la tête haute.



- Est-ce pour vous l'élection de la dernière chance ?

- Non, je ne crois pas ! Certains ont eu des périodes très longues dans l'opposition, parfois des décennies. C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne l'imagine pas et très sincèrement, je me projette dans un avenir meilleur pour Bastia. Mais, ce sont les électeurs qui en décideront.