Jean-Simon Savelli réélu président de la ligue corse de Rugby

Ce samedi 7 novembre, les 13 Ligues de Rugby ont pu choisir, par vote électronique, l‘équipe qui représentera son territoire pour les quatre prochaines années.

Malgré la situation complexe et sanitaire que nous connaissons, le système électoral exemplaire mis en place par la Fédération Française de Rugby, la mobilisation des dirigeants de clubs, il faut retenir l'exceptionnel taux de participation de 97,4 % à un suffrage universel direct sur l’ensemble des territoires.

La Corse de son côté a connu la même implication de ses clubs à cette élection. Après quatre ans d’un travail acharné de son président Jean-Simon Savelli, avec son équipe de la ligue Corse de Rugby et des résultats significatifs comme l’augmentation de 3,34 % de ses licenciés, Jean-Simon Savelli a été réélu avec 100 % des voix à la présidence de la Ligue Corse de Rugby.

Jean-Simon Savelli, avec une équipe fortement motivée pour le Rugby et les Clubs Corses, affiche sa volonté et sa motivation de faire reconnaître la Corse comme une terre de Rugby ambitieuse.

La FFR reconnaît cette ambition et ce travail en nommant Jean-Simon Savelli membre du bureau fédéral et du comité directeur de la FFR.