Jean-Pierre Fabiani : "les experts-comptables sont de plus en plus nombreux en Corse"

- Vous vous réunissez durant deux jours, pourquoi ?

- Nous avons appelé ces deux journées actualisation et partage. L’idée était de faire la manifestation sur deux jours pour proposer de la formation mais aussi faire le bilan sur l'activité de l'ordre des experts-comptables et un compte rendu financier. Quatre thèmes seront abordés, l’actualisation sociale, l’actualisation fiscale. Les commissaires au compte feront aussi deux autres points sur l’activité comptable et déontologique. Durant ces deux jours 5 nouveaux confrères prêteront serment dont 4 femmes. Il y aura également des médailles du conseil national de l’ordre qui seront remises.



- Ce métier suscite des vocations sur l’île ?

- Oui, depuis 10 ans il y a eu une évolution considérable du nombre des confrères inscrits à l’ordre. Avant, il y avait 109 experts-comptables, 97 sociétés et 22 stagiaires et 650 collaborateurs. Aujourd’hui nous sommes 176 pour 180 sociétés, 26 stagiaires experts-comptables, 800 collaborateurs. Nous nous occupons environ de 20 000 clients. En 10 ans nous avons réussi à nous ancrer dans le territoire et à être plus représentatifs notamment près des organismes publics comme l’Urssaf ou la direction des finances publiques. Nous avons redoré et dynamisé l’image de la profession notamment grâce à la possibilité de se former sur l’île.



- Vous diriez que c’est un métier qui attire les jeunes ?

- Oui, il y a beaucoup de jeunes dans nos cabinets. Les stagiaires ont bien moins de 30 ans, environ 25 ans. D’ailleurs, lors des concours, la réussite des jeunes insulaires est au moins comparable à celle du continent. Chaque année, une dizaine de jeunes sont diplômés. On peut dire que la relève est assurée en Corse.



- Vous êtes au cœur de l’économie locale insulaire, durant la crise Covid comment avez-vous aidé les entreprises ?

- Nous étions présents au quotidien. Au départ tout était flou on ne savait pas où on allait. Mais il faut remercier tous les confrères car techniquement ils ont été réactifs malgré des informations sur les aides de l’Etat qui nous arrivaient au compte-goutte. Il a donc fallu faire un gros travail de recherches. Notre temps de travail durant cette période a augmenté de 30% pour finalement le même résultat.



- Quelles sont les difficultés auxquelles sont confrontés les experts-comptables aujourd’hui ?

- Il faut être très réactif, le client exige de la rapidité. Il faut qu’on puisse répondre à ses attentes en anticipant, en connaissant bien le secteur d’activité et nos clients.



- Quels sont les enjeux des prochaines années ?

- Il faut continuer à occuper le terrain, montrer que nous participons à l’économie de notre territoire et au développement de la Corse.