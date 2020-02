Jean-Martin Mondoloni : « Nous sommes la vraie, la seule liste du changement à Bastia »

- Quelle serait la mesure phare que vous prendriez immédiatement si vous étiez élu ?

- La première mesure serait de créer les conditions d’accession à la propriété. Il y a trois types de population à Bastia : les plus aisées qui n’attendent rien de la puissance publique ou si peu, sinon qu’on travaille à la gestion des grands équipements collectifs. Les populations en grande déshérence qu’il faut absolument aider par la formation, l’accès au logement, à de meilleurs soins et à l’emploi. Enfin, l’immense majorité des Bastiais qui appartiennent aux classes moyennes et qui ne peuvent plus acquérir une propriété. Bastia compte 40% de propriétaires et 60% de locataires. Parmi ces derniers, bon nombre attendent qu’on prenne des mesures pour leur donner accès à la propriété. La création d’un office foncier solidaire est, pour nous, une de ses grandes priorités, mais pas seulement.

- Je considère que la municipalité sortante est disqualifiée à plus d’un titre. Nonobstant la qualité des hommes et les efforts qu’ils ont pu faire, ce constat s’appuie sur trois situations que les Bastiais n’ont pas digérées. La première est qu’ils ont élu un maire pour 6 ans et qu’au terme de 2 ans, ce maire est parti. Les Bastiais, d’une certaine façon, ont été floués une fois. Ils ont été floués une seconde fois quand on leur a expliqué qu’en faisant le pari d’une liste nationaliste d’ouverture, tout allait mieux marcher. Or, le nationalisme dit « de gestion » ne fonctionne pas ! Pas plus à Bastia qu’à la région ! Les Bastiais ont été floués une troisième fois parce que les sujets, qui les préoccupent au quotidien, ne sont pas résolus. Le manque de résultats est criant. Il suffit de parcourir les rues de Bastia inondées de déchets, de parler de modalités de transport, de stationnement ou d’accession à la propriété pour voir qu’il y a bon nombre de mécontents. Je ne suis pas entré dans cette compétition pour jeter la pierre sur quiconque, mais pour démontrer que l’équipe, qui m’entoure, est capable de mieux faire. Elle en a, à la fois, le talent, la compétence et l’expérience. Je suis rentré dans cette campagne avec beaucoup moins de fanfaronnade que d’autres en 2014 et en faisant le pari du travail, du sérieux et de l’action au service exclusif des Bastiais, sans lorgner vers d’autres horizons.- Il y a deux priorités. D’abord répondre aux séquences d’urgence qui s’imposent : les Bastiais n’ont de cesse de parler de la fluidité des transports, de la façon dont les rues, les boulevards, tous les axes sont engorgés. On ne peut plus circuler normalement en ville. On ne peut plus y stationner. Donc, je crois qu’il faut lancer une politique de grands travaux en matière routière et de stationnement. En même temps, - et c’est le deuxième axe -, il faut être en capacité de construire la ville de demain. Un élu ne s’engage pas seulement pour le compte de sa propre génération, mais pour le compte des générations qui arrivent. Il est important de commencer à dessiner le Bastia de 2030 ou de 2050. C’est aussi cela notre ambition. Nous avons un programme très ambitieux en matière de végétalisation, de corridors végétalisés, de voies douces, de pistes cyclables et de développement durable. Pas seulement parce que c’est dans l’air du temps, mais parce que c’est impératif d’être capable de se projeter pour les enfants d’aujourd’hui qui seront les adultes de demain.- Oui ! Une ville durable. Une ville qui ne sera pas celle d’aujourd’hui où partout où le regard se tourne, il croise un véhicule. Ce n’est pas la ville de demain que nous voulons. Des villes de 40 000 à 50 000 habitants sont pionnières en la matière : Arras, Chambéry, Saint-Brieuc ou d’autres ont réussi ce tournant du durable. On ne voit pas pourquoi, en matière de commerces de proximité, de stationnement, de voies douces, d’accès à la propriété et de lutte contre la précarité, ce qui fonctionne ailleurs ne fonctionnerait pas à Bastia. Il faut éviter la tentation du repli sur soi sur le thème d’un nombrilisme qui ne fonctionne pas et qui veut faire penser qu’au motif qu’on plante un drapeau corse quelque part, tout va marcher. C’est du nationalisme autosuffisant ! Je ne me suis pas engagé dans une campagne antinationaliste, mais je dis simplement qu’être nationaliste, ça ne suffit pas à bien gérer une collectivité.- Il faut aussi une politique de grands travaux en commençant par la construction d’un grand parking dans le quartier du Fango pour, à la fois, résoudre les problèmes d’engorgement et commencer la piétonisation. On ne peut pas piétonniser un axe sans avoir auparavant trouver des solutions pour garer les véhicules. Je voudrais aussi, moi qui suis cycliste urbain mais un cycliste qui ne prend pas de risques, que des générations me suivent pour que demain, la ville s’ouvre sur de nouvelles voies douces. Et qu’à très court terme, ce ne sont pas de grands aménagements, que l’on crée les conditions pour que Bastia puisse s’ouvrir sur la Méditerranée. Qu’à l’instar d’autres villes de moyenne importance, elle joue un rôle parmi la mosaïque des grandes villes qui rayonnent en Méditerranée en s’appuyant sur ce qu’elle est : une ville à identité culturelle très forte.