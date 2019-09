Jean-François Baccarelli se positionne pour les municipales de 2020 à Bastia

« Je lance un appel légitime qui doit nous amener à la victoire. Par le biais d’une femme ou d’un homme, nous devons défendre nos valeurs, sociales, écologiques et culturelles et créer ainsi un projet pour notre ville. L’histoire de Bastia est en marche, nous, écologistes, ne resterons pas inertes et cet appel aux citoyens, que nous qualifions d’historique, est un appel aux valeurs écologiques, de gauche et de progrès.

Nous, écologistes bastiais, invitons les bastiaises et bastiais à faire résonner leur voix pour l’amélioration de notre cadre de vie, social, environnemental, culturel et sportif.

Protéger notre environnement, c’est préserver notre santé, c’est assurer l’avenir de nos enfants et créer une société écologiste responsable, juste et humaine à Bastia. Seule notre « révolte verte » permettrait d’ouvrir les yeux sur la situation dramatique actuelle, et nous éviterions que la désunion ne nous porte à la défaite.

Bastia mérite mieux que des discussions de salon, des non-dits, ou des belles paroles. L’heure de la clarification politique a sonné, le temps presse. Pour exercer le pouvoir, il faut être crédible et sincère face aux citoyens bastiais.

Donnons la parole aux bastiais, présentons nos projets, débattons devant le peuple,



LA SEULE ET UNIQUE VOIX DE LA DÉMOCRATIE.

La méthode que nous proposons est une primaire, le dimanche 17 novembre 2019 à Bastia. Cette primaire aujourd’hui est plus que nécessaire pour la transparence de notre projet pour Bastia. Si toutes les composantes, de gauche, écologistes, de progrès et d’ouverture ne prennent pas conscience que la reconquête passe par l’union et le respect de toutes les sensibilités, nous échouerons dans notre démarche et nous, écologistes « A VOCE DI A NATURA CORSA », en tirerons les conséquences et assumerons nos responsabilités.

Je serais candidat pour défendre Bastia, nous sommes prêts à entrer dans la bataille.

La conquête démocratique de la « Maison Grise » de Bastia passera obligatoirement par cette méthode, méthode au combien démocratique, avec une femme ou un homme qui portera l’union et un projet dans toute sa diversité au service des bastiaises et des bastiais.



Je suis né et j'ai grandi dans notre si belle ville de Bastia. Mon principal souhait est de conserver le caractère de notre ville :

- de préserver ses particularités,

- de mettre en valeur son patrimoine culturel extraordinaire,

- de le faire évoluer,

- et de ne surtout pas dénaturer son patrimoine historique.

Je souhaite préserver ce que j'appelle « les poumons verts de Bastia »,

- Saint Antoine,

- La cite Agliani,

- Le Macchione, en stoppant les constructions à outrance.

Je souhaite développer les espaces verts pour les loisirs et les promenades, des espaces verts calmes, agréables et bien entretenus.

Je suis pour la plantation d’une forêt à Teghime, reliée par un parcours de santé à partir de la cité Agliani, Teghime doit devenir le toit naturel de notre cité.

Je souhaite que l'Arinella devienne un véritable centre de loisirs pour les bastiais, lieu incontournable de détente.

La plage de Ficajola, plage historique des bastiais, doit retrouver la place qu’elle occupait jadis, tous les bastiais sont attachés à cette plage, qui fait partie intégrante de notre patrimoine.

Je souhaite continuer à lutter contre les décharges sauvages et ainsi éviter que ces espaces naturels ne deviennent des décharges à ciel ouvert en créant

- des emplois communaux,

- des brigades vertes,

Pour la surveillance de ces espaces de bien être.



Je suis pour l’ouverture de la déchetterie de Bastia 7 jours sur 7, avec des horaires d’ouverture, allant de 6h à 22 h, pour permettre à toutes personnes d’y aller après ou avant ses horaires de travail.

Je suis pour la réhabilitation des quartiers sud de notre ville :

- remettre en état toutes les habitations à loyers modérés devenues vétustes et insalubres,

- entretenir les espaces autour de ces habitations,

- leur assurer sécurité et calme en luttant contre la délinquance et les nuisances sonores.

Je souhaite faire de Bastia une ville pilote en matière d’énergie solaire, nous devons envisager d’équiper tous les bâtiments municipaux et les éclairages de la ville par le biais d’éclairages solaires.

Je suis pour la construction d’un musée océanographique à Bastia, fort de la richesse de nos fonds marins, je veux doter la ville d’un lieu d’exposition permanent sur la diversité de la faune et de la flore du bassin méditerranéen.

Je suis pour la construction d’une piscine olympique à Bastia, au service

de notre jeunesse et de nos sportifs. Ce projet serait une chance pour toutes les générations. Ce projet est certes ambitieux (25 Millions d'Euros) pour

- une surface de 6200 mètres carré,

- une longueur de 50 mètres,

- une largeur de 25 mètres,

- et un minimum de 8 couloirs de nage.

Cette piscine permettrait la pratique de

- la natation,

- la natation synchronisée,

- la nage avec palmes,

- des activités aquatiques,

- du hockey subaquatique,

- de la plongée libre ou accompagnée grâce à une fosse qui mesurerait de 6 à 20 mètres de profondeur.

Cette piscine permettrait d'accueillir des compétitions officielles nationales ou internationales de natation ou de water-polo.

Au niveau économique et touristique, ce serait un atout pour notre ville et notre île. Cela permettrait la création d'une vingtaine d'emplois à temps plein et beaucoup plus lors des compétitions. La natation est un sport complet qui doit pouvoir être pratiqué en toutes saisons, par tous.

Je suis pour la création d’un zénith modulable de 1000 à 5000 places, ce zénith situerait Bastia sur la route d’artistes corses et en tournées nationales et internationales.

Notre ville deviendrait un pôle culturel en Corse.

Je souhaite faire de la place Saint Nicolas, l'une des plus grandes places d'Europe : le joyau de Bastia.

Elle doit être le lieu d'animations artistiques, culturelles, et sportives.

- Nos artistes doivent pouvoir y faire des représentations,

- nos artisans doivent pouvoir montrer leur savoir,

- nos producteurs locaux doivent pouvoir proposer leurs produits, en parler, les vendre, et les mettre ainsi à l'honneur,

- nos sportifs doivent pouvoir parler de leur passion et la partager avec d'autres.

- Je souhaite réhabiliter et pérenniser la foire de Bastia sur cette magnifique place, pour relancer l’économie des petits commerces.

Bastia possède un patrimoine religieux exceptionnel, églises, chapelles, couvents, souvent mal connu de certains bastiais et des touristes.

Je propose un cheminement piéton, très simple, un traçage au sol, de l’église de notre dame de Lourdes, pour aller vers tous les édifices religieux de la ville, afin de pouvoir visiter nos joyaux.

Je suis pour la création d’une cellule d’urgence, ouverte 7 jours sur 7, avec pour mission d’intervenir à domicile.



Je suis pour un rééquilibrage institutionnel, je considère d’un point de vue institutionnel, la nécessité absolue d’un rééquilibrage des pouvoirs de décision, préfecture de région et Assemblée de Corse étant situées à Ajaccio.

Nous ferons tout pour localiser, l’un des deux pouvoirs à Bastia.

Enfin nous organiserons les journées de l’écologie chaque année dans notre ville, pour mettre en œuvre une politique résolument écologiste dans tous les domaines, transport, habitat, cadre de vie, qualité de l’air et de l’eau.

Reconquérir l’art de vivre en ville est important.

Bastia regorge de trésors, sachons les mettre en valeur !! »