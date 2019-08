Jean-Félix Acquaviva : « Pour casser le cercle infernal de la crise des déchets, il faut interdire l’entrée de matières plastiques en Corse »

- Qu’allez-vous concrètement faire maintenant ?

- Je vais d’abord partager cette proposition d’amendement avec mes deux collègues corses, Michel Castellani et Paul-André Colombani, et le groupe Libertés & territoires. Le député des Bouches-du-Rhône et Président de l’Institut national d’économie circulaire (INEC), François Michel Lambert, travaille déjà avec moi sur cette question. Nous allons élargir à d’autres parlementaires. Je pense au vu des contacts que j’ai déjà pu avoir, que d’autres députés pourront être signataires de cet amendement, y compris au sein de la majorité. Si l’amendement est voté et les prérogatives obtenues, l’idée est de nouer, par le biais de la CdC, un partenariat structurel avec l’INEC, l’Office de l’environnement et le Comité de massif pour mettre du contenu dans la stratégie. L’INEC fournira une aide à l’ingénierie. C’est-à-dire un diagnostic des expériences qui se font ailleurs - par exemple, la réutilisation du pneu ou du verre en Guadeloupe – pour mettre en place, sur la base notamment des volumes qui auront été définis, des stratégies opérationnelles de création d’entreprise par intercommunalité.



- Votre proposition d’amendement pourrait-elle, en l’état actuel des relations entre la Corse et l’Etat, être acceptée par le gouvernement ?

- En l’état politique des relations entre le gouvernement et la Corse et en l’état politique du problème – dont l’Etat se mêle d’ailleurs en disant qu’il n’est pas réglé – de la gestion des déchets en Corse, ma proposition est difficilement refusable. Elle peut être amendable, mais le gouvernement devra expliquer pourquoi il la refuse ! Il dit « Non » à tout ce que nous demandons, mais se dit prêt à répondre au concret. Là, nous faisons une proposition législative très concrète d’adaptation à la situation de la Corse pour résoudre le problème des déchets et initier un cercle vertueux. Ce plan pluriannuel permet de casser le cercle infernal du tout enfouissement comme mal nécessaire et l’effet crise des déchets liée aux volumes à enfouir puisqu’il agit à la source. Il donne une perspective de résolution maîtrisée de ce cercle infernal tout en créant un effet économique pour le consommateur, les intercos, les entreprises concernées avec des baisses de prix et des créations d’emplois et d’activité à la clé. Avec quel argument, le gouvernement peut-il le refuser ? Nous discuterons avec lui dès la rentrée, et nous verrons bien comment Brune Poirson et Elisabeth Borne (respectivement, secrétaire d'État et ministre de la Transition écologique et solidaire) réagiront.



Propos recueillis par Nicole MARI.