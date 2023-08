Jean-Félix Acquaviva : « Macron a commis une faute politique en oubliant le groupe LIOT »

- En juillet, en Kanaky, le Président Macron, censé « ouvrir une nouvelle page », est resté sur un discours très convenu, sans un mot sur la Corse. Cela vous inquiète-t-il ?

- Encore une fois, sur ce plan-là, je vais allier à la fois la prudence et la détermination. La prudence parce que sans vouloir préjuger des positions de l’Élysée, il nous apparaît que le chef de l’État n’a pas voulu mélanger les sujets de la Kanaky et des Outre-mer avec la Corse. D’un point de vue formel, il ne nous paraît pas étonnant que la Corse n’ait pas été citée. Le deuxième point est que les conditions politiques territoriales en Kanaky d’un accord entre les forces politiques indépendantistes et non-indépendantistes sur un projet convergent ou largement majoritaire, ou tout au moins consensuel, sont moins assurées qu’en Corse, malgré les vicissitudes. Sur l’autonomie, 75% de l’Assemblée de Corse, majorité territoriale et opposition comprise, se sont manifestés à travers un vote clair, et il y a encore de la latitude pour aller au-delà. Ce n'est pas le cas en Kanaky où il y a des désaccords assez profonds entre indépendantistes et non-indépendantistes sur le corps électoral, avant même d’aborder la question du futur statut et de la place de la Kanaky dans la Constitution. Autrement dit, il me semble qu’il était compliqué pour le Président de la République de parler de la Corse dans ce contexte-là et de faire, du point de vue de la démocratie territoriale des pays concernés, une comparaison parfaite entre ces deux pays. Il faut être prudent parce qu’effectivement nous avons noté, dans le discours présidentiel, des éléments de langage forts qui peuvent être critiqués. Prudent aussi parce qu’il ne faut pas mélanger les genres, les situations et les territoires, même si nous sommes solidaires du peuple kanak. Concernant la Corse, le moment va arriver. Nous espérons que cette fois-ci, ce ne sera pas un rendez-vous manqué, tel qu’il y en a eu sous les mandatures Macron. En particulier, en février 2018, le rendez-vous a été manqué, non pas du fait des élus corses ou de la majorité territoriale de l’époque, mais d’un discours guerrier et peu à propos, à l’occasion de la commémoration des 20 ans de l’assassinat du préfet Claude Érignac.



- Qu’attendez-vous réellement de ce rendez-vous d’octobre ?

- Nous souhaitons que ce rendez-vous ouvre la voie d’une solution politique autour de l’autonomie, d’autant plus que l’on voit chaque jour des sujets très concrets, économiques et sociaux, qui ne peuvent pas être réglés de manière satisfaisante en faveur de l’intérêt de la Corse à cause d’un manque d’autonomie, c’est-à-dire d’un manque de capacité à décider territorialement. Je vais prendre deux exemples. Le premier est la répression qui se fait jour sur le crédit d’impôt Investissement corse pour les entreprises. Comme Bercy a réduit la voilure des dépenses éligibles pour les entreprises qui investissent notamment dans des travaux de rénovation et de modernisation, les finances publiques, soit ne payent plus rien, soit font des contrôles sur le terrain et récupèrent des sommes qui, il y a deux ans, était jugées normales. Ce qui met un coup d’arrêt aux investissements, notamment des TPE-PME. Si nous avions l’autonomie, l’Assemblée de Corse aurait la capacité juridique, claire, conforme au Conseil constitutionnel, à adapter le crédit d’impôt investissement Corse aux réalités des dépenses d’investissement des entreprises. On ne serait pas dans la politique répressive actuelle, mais dans une politique fluide d’adaptation aux comportements d’investissement. Là il y a un coût d’arrêt de Bercy, une récupération des sommes et une déstabilisation des entreprises, que ce soit dans l’agro-alimentaire, la viticulture, l’hôtellerie… et cela pose un problème d’adaptation de la règle que ne peut solder que l’autonomie législative. Le deuxième point est la mission proposée en Polynésie et pour les Outre-mer sur les monopoles économiques. Le gouvernement et Bruno Le Maire avaient promis de transmettre un rapport de la concurrence à la collectivité de Corse sur le sujet.



- Le rapport n’a-t-il toujours pas été transmis ?

- Non ! Ce rapport permettrait de savoir ce qu’il faut faire en cas d’abus de position dominante, notamment dans la distribution du carburant, et ce qu’il faudrait en conclure en termes de politiques publiques de régulation que pourraient prendre le gouvernement par le Code de commerce. Par exemple, la régulation du prix des carburants, mais aussi d’un certain panier de produits de consommation courante pour essayer de réduire l’inflation, et surtout la part de l’inflation liée aux surcoûts de l’insularité et aux abus de position dominante. Non seulement le rapport n’a pas été transmis, mais le gouvernement, chaque fois que nous l’avons sollicité à travers la loi de finances au Parlement, en 2022 et 2023, a botté en touche et joué le silence. On voit bien que le pouvoir central technocrate ne résout pas un problème concret vécu par les Corses au quotidien, et qui influe aussi par l’inflation sur la saisonnalité touristique. La capacité à réguler les prix ne peut être donnée que par l’autonomie législative. Ces deux sujets pèsent sur la rentrée économique et sociale. Le poids aujourd’hui des liquidations d’entreprises, le nombre d’entreprises en difficulté qui se retrouvent dans les tribunaux de commerce, la baisse du pouvoir d’achat des insulaire démontrent qu’il ne faut pas trop tarder à avoir une solution politique. Une solution aussi pour régler la question linguistique, culturelle, le droit au logement, la spéculation foncière et immobilière, comme les questions concrètes d’inflation et d’investissement des entreprises. A l’aune de cette rentrée économique et sociale qui va être difficile, nous voulons dire aux Corses que l’autonomie et la question économique et sociale sont intimement liées. Plus on ira vite, mieux ce sera pour que les Corses maîtrisent les règles à adapter à leur devenir.



Propos recueillis par Nicole MARI.