Jean-Christophe Angelini : « Une dynamique de changement est à l’œuvre à Portivechju et se traduira dans les urnes »

- Le gouvernement prône de privilégier le vote par procuration. Cela n’a pas l’air de vous enthousiasmer, pourquoi ?

- Nous ne sommes clairement pas d’accord avec cette analyse. Pà Portivechju continue de privilégier le vote physique. En mars dernier, les taux de participation dans de grandes villes comme Aiacciu ou Bastia ont été de 30%, 35% ou 40%. A Portivechju, les électeurs ont voté à presque 57%, soit 20% à 25% de plus. C’est le signe d’une volonté d’implication des Porto-Vecchiais et d’un engagement en faveur du changement. Nous sommes arrivés en tête avec 45% des voix. Don Mathieu Santini avec plus de 15% a, également, réalisé une percée dans les rangs de l’opposition municipale. Nous constatons que les Porto-Vecchiais sont désireux de continuer dans cette voie. L’enjeu, pour nous, n’est pas d’appeler, à un mois du 2nd tour, à faire des procurations, comme on le voit ici ou là, mais de mobiliser en s’adaptant à la situation. Au vu de l’évolution de la pandémie, du fait que l’étau se desserre sur tous les plans, nous pourrions, d’ici à un mois, être en mesure de voter dans des conditions normales tout en gardant les précautions d’usage. Nous ne voyons, donc, pas l’intérêt de multiplier aujourd’hui les procurations. On ne peut pas construire une campagne par procuration ! On ne peut le faire qu’en s’impliquant. Nous jouons la carte de l’implication quand d’autres jouent la carte de la délégation, et nous pensons que notre carte sera victorieuse le 28 juin.



- Ne pensez-vous pas que les électeurs, 14 semaines après le 1er tour, au début de l’été, pourraient être démobilisés ?

- Non ! Depuis la sortie du déconfinement, nous avons multiplié les rencontres et ressenti la même volonté de changer les choses au fond de la part des Porto-Vecchiais. Une dynamique est à l’œuvre, elle n’emprunte pas les mêmes voies, mais je pense qu’elle se traduira dans les urnes.



- Vous parlez d’un projet actualisé. Que proposez-vous pour pallier les dommages collatéraux de l’épidémie sur le tourisme qui impactent fortement votre commune ?

- Nous proposons d’adapter le projet de mandature – et de la décennie – à la donne créée par la pandémie au plan économique, mais pas seulement. Cette crise a révélé nos fragilités et nos faiblesses. En matière économique avec la forte dépendance au tourisme. En matière d’infrastructures de santé avec la faiblesse des lits de Réa. En matière de logements avec des difficultés très fortes pendant la période de confinement. Des centaines de familles nous ont expliqué dans quelles difficultés elles avaient vécu cette période. Le combat contre la pauvreté est une grande nécessité. Tout comme l’annualisation du tourisme pour nous rendre moins dépendants d’une saison de deux mois à peine et sur une portion infime du territoire, en l’occurrence le littoral. Mais aussi, la diversification de l’économie avec la construction de niches et de filières qui nous permettrait d’être, à la fois, plus compétitifs et plus résilients. Cette crise a dit de notre société locale un certain de choses qui inquiètent et donnent lieu à des propositions de notre part.



- Don Mathieu Santini s’est retiré sans donner de consignes de vote. Espérez-vous récupérer tout ou partie de son électorat ?

- Don Mathieu a fait preuve d’une lucidité et d’un courage que je veux saluer. Il a respecté en tous points l’engagement pris devant les électeurs : soit participer à une triangulaire avec l’espoir de l’emporter, soit se retirer pour ne pas troubler le jeu. Dès lors que son score ne lui permettait pas à priori de l’emporter, il a fait le choix du retrait. Il a respecté l’objectif d’alternance à Portivechju. Nous disons à ses électeurs que s’ils n’ont plus de liste correspondant en tous points, ils ont encore un projet capable de matérialiser une très grande partie de leurs espoirs. Nous avons constaté, tout au long de la campagne et ces dernières semaines, à l’aune de la pandémie, des convergences très importantes et des réponses partagées. L’électorat s’est mobilisé autour d’un projet et contre la municipalité sortante. Notre idée n’est pas de débaucher ou de capter des suffrages, mais d’élargir la vision à un projet très largement convergent et qui peut être partagé le 28 juin et au-delà. Nous voulons associer les électeurs de Portivechju dà Fà à la dynamique de transformation qui se traduira dans les urnes.



- Georges Mela dit que vous avez fait le plein des voix tandis qu’il garde une marge de manœuvre. Etes vous confiant ?

- Je suis raisonnablement confiant, mais tout reste à construire. Je me hasarderai pas à analyser le résultat de Georges Mela comme il le fait du nôtre, seulement pour dire, me concernant, que c’est la 1ère fois, depuis des décennies, que la liste portée par le maire sortant n’arrive pas en tête à Portivechju. Plus qu’un fait politique, c’est un fait historique ! Et cela, ni Mr Mela, ni personne n’est en mesure de le contester. Pour le reste, nous continuons à travailler sans surenchère, sans démagogie, mais avec la claire conscience que les Porto-Vechhiais nous ont confié une responsabilité – celle de créer les conditions du changement et, le 28 juin, de transformer l’essai par une large victoire. C’est à cela que nous nous attachons aujourd’hui. Je laisse le reste et des polémiques souvent vaines à mes adversaires et à Georges Mela en particulier.



Propos recueillis par Nicole MARI.