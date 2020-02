Jean-André Miniconi : « Ma liste, c’est, d’abord, un projet, des hommes et des compétences »

- Pourquoi, vous qui n’êtes pas un politique, avez-vous décidé de vous lancer dans cette bataille électorale ?

- Je ne suis pas un politique. Je suis un chef d’entreprise. Je suis habitué à manager, à diriger, à prendre des risques. Pendant tout mon parcours professionnel, j’ai toujours habité à Ajaccio parce que c’est ma ville. J’adore cette ville et je ne supporte plus l’état dans laquelle elle est actuellement, ce manque général d’ambition. Je ne supporte plus ces embouteillages, ces constructions qui défigurent la cité, et cette pauvreté qui est en train de gagner beaucoup de quartiers et beaucoup de personnes. Il faut quand même se souvenir qu’en Corse, 20% des gens vivent en dessous du seuil de pauvreté et que plus de 100 000 personnes vivent avec moins de 1500 € par mois. C’est également vrai pour Ajaccio.



- Est-ce pour cela que vous avez intitulé votre liste : « Aiacciu per Tutti, Tutti per Aiacciu » ?

- Oui ! Cela veut tout dire ! Cela veut dire que notre combat pour prendre cette mairie est un combat pour ramener tout le monde avec nous. Nous voulons nous occuper des Ajacciennes et des Ajacciens et améliorer leur vie au quotidien. Il faut retisser le lien entre tous les Ajacciens. Les plus défavorisés, ceux qui souffrent, ne doivent plus être laissés de côté. Il ne doit plus y avoir de fracture sociale à Aiacciu. Il ne doit plus y avoir de différence entre les quartiers Ouest et les nouveaux quartiers Est et Nord.



- En tant qu’ancien président de la Chambre de commerce, ne portez-vous pas un regard plus économique sur la ville ?

- Bien sûr ! Mais je suis également très porté sur le social parce que je me suis aperçu qu’il y avait une vraie facture sociale. Je le savais déjà, mais les rencontres que je fais pendant cette campagne électorale ont confirmé son ampleur. Pour améliorer les conditions de vie de tout le monde, et surtout des gens qui souffrent, il faut de l’activité économique et de l’emploi. Il faut que les gens puissent travailler, qu’ils aient des salaires décents qui leur permettent de vivre. C’est pour cela que le mot-clé de mon programme est : Solidarité pour tous avec un plan d’urgence et une vision de l’avenir.



- Pourquoi un plan d’urgence ?

- Un projet pour l’urgence parce que, dans beaucoup de quartiers, des services publics primaires, comme les transports, ne sont pas assurés. Donc, il faut assurer dans chaque quartier tous les services publics auxquels la population a droit. Mais les deux premières mesures que nous prendrons dans les 90 jours, c’est, d’abord, un plan d’urgence pour la propreté. La ville est sale et mal-entretenue. Sans propreté, on ne peut pas vivre ! Ensuite, le traitement des déchets avec la volonté de mettre tout de suite en place le tri au porte-à-porte concernant les bio-déchets.