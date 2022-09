JEP 2022 : un programme riche autour du patrimoine durable à Bonifacio

Le patrimoine durable aborde, entre autres sujets, la question de la préservation du patrimoine au fil du temps. Sensibilisation aux techniques et matériaux de rénovation, mise en valeur des bonnes pratiques du passé qui permettent aujourd’hui de profiter de sites historiques ou de comprendre l’histoire d’un lieu. Ces thématiques seront abordées à Bonifacio sous différents angles. Notamment lors d’une randonnée découverte des pierriers de Bancarellu mené par le greeter Michel Tercé.Cette visite commentée permettra de suivre la piste des pialinchi, paysans bonifaciens et grâce aux vestiges de parcelles cultivées, de mieux comprendre l’activité agricole des siècles passés. Également, l’ouverture exceptionnelle de l’abattoir du Campu Rumanilu par les équipes de l’Office de l’Environnement de la Corse qui offrira la possibilité de découvrir un lieu habituellement fermé, d’assister à la présentation de la Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio et de l’œuvre de Gilles Cenazandotti, autour de la disparition du phoque moine.L’atelier cyanotype, organisé au Bastion de l’Étendard, sera aussi l’occasion de mêler patrimoine végétal et technique photographique. Les participants seront invités à réaliser une composition à partir d’herbes endémiques corses qu’ils disposeront sur une surface rendue photosensible par l’application de différentsproduits non toxiques.Après exposition au soleil, ces compositions végétales auront laissé leur empreinte blanche sur le papier devenu bleu cyan, créant ainsi une œuvre poétique azur pouvant être fièrement ramenée chez soi.Par ailleurs, la Ville de Bonifacio consacre une exposition temporaire à neuf peintres de l’école corse du XIXe siècle, ayant entretenu des rapports privilégiés avec Bonifacio et les bonifaciens. L’exposition se tiendra à l’Espace Saint-Jacques, ancienne église romane, transformée en salle polyvalente à partir du 10 septembre.Pendant les journées du patrimoine, les visiteurs pourront suivre la visite commentée pendant les deux journées du patrimoine.Ces journées européennes du patrimoine seront l’occasion également de (re-)découvrir les Monuments historiques de Bonifacio : l’Escalier du Roy d’Aragon et le Bastion de l’Étendard. Son patrimoine religieux avec l’ouverture de l’Église Saint-Dominique et l’ancienne chapelle de confrérie Sainte Marie-Madeleine par l’Âmedes confréries bonifaciennes. Son patrimoine méconnu et étonnant rythmant la Biennale d’Art Contemporain De Renava : Chapelle St-Roch, Caserne Montlaur, Cisterna, ancien cinéma...Sans oublier, le concert de Spartemu le 17 septembre, à 21h30 à l’Église Saint-Dominique, un jeu de piste dans la ville le dimanche 18 ou un atelier pour se faire prendre en photo en costumes.De nombreuses autres propositions sont à retrouver sur le programme complet du week-end.