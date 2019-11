Intraprenariatu studientinu : l’Università di Corsica acconcia i so ghjuvelli

Basta un’infrasata per capisce a filusufia di u dispusitivu : sparghje a cultura di l’intrapresa cù i studienti. Dapoi a creazione di u polu PEPITE* Corsica, di marzu 2014, face parte di e primure maiò di l’Università di Corsica : avvià i studienti chì volenu purtà un prugettu d’intrapresa, da aiutà li à francà u passu. « A nostra ambizione hè di mette li inde e cundizione e più bone pussibule da ch’elli possinu sviluppà u so prugettu, spieca Nathalie Lameta, maestra di cunferenza in intraprenariatu è incaricata di missione « PEPITE Corsica » à l’Università di Corsica. Pò tuccà ogni generu d’intrapresa, da i prugetti artisgianali innuvanti à quelli di una start-up chì puderia pisà parechji milioni d’eurò di fondi »

U rollu di u polu PEPITE ? Avvià, in ogni duminiu, da u marketing à u finanziamentu, cù l’aspetti i più tecnichi è e messe in reta, i studienti chì anu fattu a scumessa di pruvà si la cù l’intraprenariatu. Ci vole à crede ch’ellu si busca un certu successu u dispusitivu : dapoi u 2014, sò stati sensibilizati 6300 studienti di l’Università di Corsica à l’intraprenariatu inde u quadru d’insignamenti integrati à a so carta di furmazione è sò state create o riprese 76 intraprese.

Per accumpagnà sti novi capi d’intraprese, hà messu in ballu l’Università di Corsica un dispusitivu fattu à a manu : in u 2014, hè statu creatu à posta un statutu di studiente-intraprenditore.

« S’indirizza issu statutu à i studienti chì anu digià un prugettu di creazione o di ripresa d’intrapresa mentre i so studii, preciseghja Nathalie Lameta. Dà a pussibilità à i studienti di rimpiazzà u so staziu cù a custruzzione di u so prugettu d’intrapresa propriu, è di avè u sustegnu logisticu di l’Università di Corsica ».



Per i studienti chì vulerianu avè un accumpagnamentu più strettu, hà messu dinù in ballu l’Università di Corsica un diploma di stabilimentu « Studiente-Intraprenditore » (D2E) in u 2016. In fatti, dapoi cinqu’anni sò stati diplumati 250 studienti in intraprenariatu è anu dinù un locu dedicatu, u Palazzu Naziunale, in Corti, chì mette à tempu un spaziu di coworking è un Fablab à a so dispusizione.

Cum’è a maiò parte di i studienti chì anu avutu stu statutu, Pierre Ridolfi ne hà cacciatu un benefiziu tamantu per l’elaburazione di u so prugettu in u 2016. À 26 anni, stu cameraman, graffistu è community manager hà fattu a scumessa di adattà u so paisolu di 300 abitanti, in Balagna, à l’ecunumia numerica. In dui anni, stu giovanu diplumatu di una maestria di scenze di l’infurmazione è di a cumunicazione hà stallatu in Spuncatu un spaziu di travagliu spartutu, Imaginà coworking, apertu di nuvembre 2018 inde una vechja ruvina rifatta da a merria. U scopu : creà un arnese cullaburativu è innuvante per risponde à l’inghjochi novi di a crescita di u numeru di travagliadori indipendenti è di a flessibilità di l’intraprese, soprattuttu inde un ambiu rurale.

« M’hà permessu u statutu di studiente-intraprenditore di esse abbastanza liberu è di avè l’appoghji necessarii per avvià u mo prugettu, face sapè Pierre Ridolfi. M’hà permessu di mette e mani in pasta direttamente dendu mi a pussibilità d’accuncià u mo sparti tempu è di benefizià di a reta d’attori di l’Università ».

Hè d’altronde un puntellu di u dispusitivu, sta logica di messa in reta. In fatti, pò cuntà u polu PEPITE Corsica nant’à u sustegnu finanziariu è logisticu di una vintina di partinarii di u mondu ecunomicu isulanu per accumpagnà i so studienti : urganisimi publichi, intraprese, camere cunsularie, attori di a furmazione...

Sta reta, ùn hè tricata Marie-Ange Predali à caccià ne i frutti per mette in ballu u so prugettu, dinù ella. Dopu à avè passatu una vintina d’anni inde l’Educazione naziunale, hà fattu a scumessa sta mamma di famiglia di mutà via prufeziunale inde u mondu di l’intraprenariatu. Di ferraghju 2018, hà integratu u polu PEPITE Corsica inde u quadru di u D2E per sviluppà u so prugettu d’appiecazione smartphone cù una start-up.



Chjamata « Studiapp », permette st’appiecazione di cuntrollu parentale di bluccà l’appiecazione e più utilizate da i zitelli è di infurmà i parenti nant’à u tempu ch’elli anu passatu nant’à u so telefonu.

Per sbluccà u so apparechju, deve risponde u zitellu à dumande ricacciate da u so prugramma sculare. Ùn hè statu tantu à esse ricunnisciutu stu prugettu innuvante è pedagogicu, chì hè statu classificatu frà i vinti primi pepiti di Francia : d’aprile 2018, hà vintu Marie-Ange Predali u premiu Start in Corsica, nanzu di esse laureata di u cuncorsu « l’Intraprenariatu à u feminile » di l’Agenzia di sviluppu ecunomicu di a Corsica (Adec) cù una ricumpensa di 20 000 eurò per lancià a so appiecazione. « Hè statu di prima trinca l’accumpagnamentu di u polu PEPITE à tempu per truvà sti finanziamenti ma dinù per avè i cuntatti, spieca Marie-Ange Predali. Hè per via di stu dispusitivu chì sò pussuta scuntrà i sviluppadori è i sperti cun quale travagliu è chì sò pussuti, à l’iniziu, valutà a rialisazione di u mo prugettu à u livellu tecnicu. Senza sta vitrina è u colpu d’acceleradore datu da u polu PEPITE, ùn ne serebbe micca quì oghje ghjornu ».



*Polu Studientinu per l’Innuvazione, u Trasferimentu è l’Intraprenariatu.