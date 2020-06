Interdiction d'usage du feu en Corse-du-Sud

Mv le Mercredi 3 Juin 2020 à 18:03

En raison des conditions météorologiques attendues dans les prochains jours (vent fort et faible hygrométrie), l’usage du feu est interdit dans tout le département du jeudi 4 au samedi 6 juin inclus.



Cette interdiction s’applique à tous, y compris les propriétaires et leurs ayant-droit.



Les contrevenants à l’arrêté d’interdiction engagent leur responsabilité civile, et s’exposent à des poursuites pénales. A cet effet, le code pénal prévoit des peines d’amende pouvant aller jusqu’à 100 000 euros, ainsi que des peines d’emprisonnement.



