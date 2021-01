Intempéries : 200 clients EDF toujours impactés par Hortense

La tempête Hortense a touché la Corse vers 2 heures ce matin. Les vents ont soufflé très fort cette nuit et ce sont maintenus à unniveau élevé au cours de la journée. Ils ont atteint près de 163km/h en Balagne et 214 km/h au Cap Corse avec des rafales

observées à l’intérieur des terres entre 130 et 140 km/h. Malgré les conditions d’intervention difficiles, toutes les équipes mises

en alerte depuis ce matin sont sur le terrain pour terminer les opérations de réparation.





Le réseau électrique a été impacté en début de matinée avec un pic de 6 500 clients observés à 5 heures ce matin. Les premières interventions des équipes cette nuit et tôt ce matin ont permis de réduire rapidement le nombre de clients coupés. Les conditions climatiques sont restées difficiles toutes la journée compliquant les réparations.

Ce sont encore plus de 150 agents et prestataires (agents d’exploitation, élagueurs, ...) qui sont mobilisés sur le terrain.





A 20 heures : Il devrait rester 200 clients coupés. Tous les clients seront alimentés en deuxième partie de soirée.

Quelques clients isolés peuvent rester sans courant. Un numéro spécial est mis à leur disposition. Disponible 24h/24 le service

dépannage transmettra, aux équipes sur place, les informations données par les clients.

Un numéro de téléphone est mis à la disposition des clients

Service dépannage 24h/24 : 09 72 67 50 20

--

EDF rappelle qu’il ne faut en aucune manière s’approcher d’un câble électrique tombé à terre, en raison des risques d’électrocution.