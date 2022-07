Installation d'un panneau solaire : mode d’emploi

Les panneaux solaires (bien sûr),

le système de fixation de ces derniers,

le câblage nécessaire pour raccorder les panneaux entre eux, mais aussi aux autres composants de l’installation.

un onduleur, qui convertit le courant continu en courant alternatif,

un compteur de production, qui comme vous pouvez vous en douter sert à suivre votre production,

un compteur de consommation,

un système de supervision afin de s’assurer du bon fonctionnement de l’installation,

un coffret de protection,

des disjoncteurs,

un système de stockage du surplus de production si vous souhaitez consommer votre électricité plutôt que revendre le surplus.

Vous souhaitez vous lancer dans l’aventure de l’autoproduction électrique, et vous souhaitez savoir comment installer un panneau solaire, vous êtes au bon endroit.Voici quelques informations pour vous guider dans les différentes étapes de votre projet.Se lancer dans l’installation de panneaux solaires ne se fait pas sur un coup de tête du jour au lendemain. Avant de foncer tête baissée, il y a un certain nombre de paramètres à prendre en compte afin de s’assurer que l’installation que vous envisagez est adaptée à vos besoins.Nous vous invitons à lire ce guide pour installer des panneaux solaires https://www.tucoenergie.fr/guides/installation-panneau-solaire . Avec ce mini guide, vous saurez quelles sont les démarches à effectuer en amont, mais aussi après l'installation de vos panneaux solaires, à quelles aides vous pouvez prétendre, mais aussi quel emplacement et quel matériel privilégier.Une fois que vous êtes suffisamment renseigné sur le sujet, déterminez l’emplacement de vos panneaux. Ils peuvent être placés au sol, sur votre toiture, sur une pergola, etc.Vient ensuite le moment de faire vos démarches administratives pour obtenir l’autorisation de la mairie, et les éventuelles aides auxquelles vous pourriez avoir droit.C’est ici que les choses sérieuses commencent.Pour l’installation de panneaux solaires, il faut commencer par se procurer les différents éléments qui composent votre installation, à savoir :Cette liste peut être impressionnante, mais pas d'inquiétude, vous pourrez toujours vous adresser à un professionnel pour vous accompagner dans votre projet et vous aiguiller en fonction de vos besoins.Comme nous l’avons évoqué plus haut, il est possible d’installer des panneaux à différents endroits.Nous allons aborder ici l’installation sur toiture, c’est celle qui se pratique le plus souvent.Il existe deux manières de poser des panneaux solaires sur un toit. Vous pouvez soit les poser par-dessus vos tuiles, soit les fixer directement à l’ossature de votre toiture après avoir retiré les tuiles.1- Dans le cas où vous auriez choisi la deuxième option, la première étape consiste donc à délimiter l’endroit où vont être placés vos panneaux, et à détuiler cet emplacement.2- Il faut ensuite procéder à la pose des abergements latéraux et inférieurs.3- Installez ensuite un système d'étanchéité, ou encore un écran sous toiture à cet endroit.4- Poser les rails, puis enfin les panneaux.Prenez garde à fixer solidement les rails aux chevrons afin d’assurer à vos panneaux un excellent maintien. Notez que vos panneaux sont lourds et qu'ils ont une grande prise au vent, d'où l'importance d’une fixation adaptée.Il existe certains panneaux solaires qui permettent de poser les rails directement sur votre toiture sans avoir à le détuiler. Si vous ne souhaitez pas avoir à passer par l’étape du détuilage, c’est ce genre de panneaux qu’il vous faudra installer. Le système de maintien se fixe au travers des tuiles.Dans tous les cas, prenez bien garde là aussi à respecter les distances de fixation et l’écart maximum entre deux rails que préconise le fabricant. Comme nous l’évoquions tout à l’heure vos panneaux sont lourds et avec une grosse prise au vent. Imaginez les dégâts que pourrait provoquer la chute d’un panneau solaire d’une vingtaine de kilos…En ce qui concerne le raccordement électrique, il faut suivre le schéma électrique fourni avec les panneaux. Il est évident que pour réaliser ce style d’installation un minimum de connaissances en électricité est requise.Une fois le tout effectué, vous devez impérativement passer par le consuel qui validera votre installation électrique.N’hésitez pas à passer par un professionnel, demander un devis ne coûte généralement rien, vous serez assuré d’une installation faite en bonne et due forme. De plus, c'est incontournable si vous souhaitez revendre votre surplus d'électricité.