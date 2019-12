Insolite : dimanche c'est jour de lessive

(Jean-Paul-Lottier) le Dimanche 15 Décembre 2019 à 14:45

Où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. C'est sans doute ce que les propriétaires de ce camion aménagé en camping-car doivent penser. En cette journée dominicale ensoleillée, ils ont en effet décidé de s'installer sur un parking, à côté d'une école, en plein centre-ville de Calvi pour faire leur.... lessive et l'étendre sur les grilles d'un chantier.

Rappelons que la Communauté de Communes de Calvi propose une aire d'accueil avec toutes les commodités. Espérons que demain matin, ce camping-car aura disparu et que ouvriers du chantier et enfants de l'école maternelle pourront rentrer.



