Un an après une crise sanitaire qui a dû freiner quelques initiatives, l’association Inseme a relancé son opération « Casa Rossa » caractérisée par une collecte de fonds qui s’effectuer dans des petites boîtes rouges à destination du public.

Cette année encore, EDF ENGIE partenaire principal de l’opération, s’est impliqué. « Les gens, salariés ou public sur les sites qui leur sont dédiés, vont pouvoir mettre des pièces ou des billets sur chacun de nos trente sites de l’île, explique Vincent de Rul, directeur régional EDF, le but consiste à récolter le plus de fonds possible afin d’aider les familles qui ont besoin d’accompagner leurs proches sur le Continent pour être soignés. C’est une démarche importante pour EDF en tant qu’entreprise mais aussi pour nos salariés qui vont pouvoir aider les gens. »





Une deuxième édition très attendue par l’association Inseme qui mise beaucoup sur cette récolte de fonds pour développer sa démarche autour de l’hébergement des malades et de leurs familles sur le Continent. « L’aide à l’hébergement sur le Continent est une de nos priorités, souligne Elora Ponzevera, directrice de l’association, nous avons la chance de compter, avec EDF, sur un partenaire exceptionnel pour cette opération. L’entreprise a déjà financé cette démarche afin qu’elle puisse voir le jour, notamment par l’achat de ces « case rosse », mais il s’agit d’un soutien double puisqu’ils disposent ces maisons sur tous les sites EDF de Corse et l’on sait, en outre, que les salariés de l’entreprise ont à coeur de participer à cette opération. »





Une opération qui va, parallèlement, se dérouler dans tous les commerces de proximité où les bénévoles de l’association vont déposer plus de 200 précieuses petites boîtes rouges dans toute l’île. L’opération va se poursuivre durant tout le mois de mars. « On ne se fixe pas d’objectifs financiers définis, ajoute la directrice, mais notre aide aux malades et à leurs familles en termes d’hébergement a représenté 50 000 euros en 2021. »



Cette année encore, les Corses, particulièrement sensibles à tout ce qui touche à la maladie, devraient répondre présents...