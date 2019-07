Inseme obtient la reconnaissance d’utilité publique !

C'est un décret paru au Journal Officiel du 15 Juillet, qui entérine cette reconnaissance qui vient "vient couronner l’engagement, le travail et le sérieux de la démarche portée par les bénévoles, le Conseil d’Administration et toute l’équipe d’Inseme au service des malades depuis 10 ans !" se réjouit la présidente de l' association Laetitia Cucchi.



L’Association a en effet fêté ses 10 ans ce 23 juin et cette reconnaissance est certainement le plus des beaux des cadeaux qui pouvaient lui être fait puisque, au-delà de la légitimité apportée par cette décision, Inseme pourra à l’avenir recevoir des donations et des legs. « Obtenir cette possibilité offerte aux seules associations reconnues d’Utilité Publique est particulièrement importante pour nous… c’était l’objectif de cette démarche. Elle nous permettra je l’espère de continuer à acquérir des hébergements pour les malades et leur familles contraints de passer des nombreuses semaines sur le continent » continue Laetitia Cucchi.