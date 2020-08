Inondations, foudre, vent : des orages violents ont frappé Ajaccio

Après les fortes chaleurs, de violents orages ont fait leur apparition cette nuit, marquant une nette dégradation sur toute la Corse qui avait d'ailleurs été placée en alerte jaune pour un fort risque d'orages violents.

C'est notamment à Ajaccio que les pluies les plus violentes ont été enregistrées dans la nuit entre le samedi 29 et le dimanche 30 août même si toute la partie ouest de l'ile a été également frappée par des forts orages et des importants impacts de foudre. Ce violent orage, qui a été accompagné de rafales de vent à plus de 130 km/h, a provoqué de nombreuses inondations et autres dégâts qui ont mobilisé les sapeurs-pompiers.