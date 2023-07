Inédit : une académie de football à Bastia

- Avant toute chose, notez bien que nous sommes affiliés à la Ligue corse de football comme tout autre club de football. Ensuite, puisque vous parlez de clubs traditionnels, nous n’avons pas la même approche du football. A un football de masse, nous travaillons sur les individualités au service du collectif. Nous ne prenons en charge que les catégories U8 à U13, avec une quinzaine de gamins dans chacune d’entre elles. Nous avons 1 équipe U8/U9, 2 équipes U10/11 et 2 équipes U13. Nous n’irons pas au-delà de cette dernière catégorie.





- D’où vient ce concept ?

- C’est un concept qui existe déjà depuis longtemps sur le continent et dont j’ai pu constater les excellents résultats lors de tournois avec nos propres équipes de jeunes. Il y a un gros décalage. Pour la Corse il s’agit d’un concept novateur dont le besoin est réel pour accompagner nos enfants, de toute la Corse, à atteindre un niveau auquel nous aspirons. Il faut les faire sortir de leur zone de confort. Les rendre plus performants.





- Comment cette Académie va-t-elle fonctionner ?

- Les gamins seront encadrés dans une structure sportive, pédagogique et scolaire par des personnes diplômées, car nous avons pour vocation la préformation et la formation à la pratique du football. Les joueurs seront choisis en fonction de leurs capacités à pouvoir évoluer et avancer dans le schéma fixé par notre académie. C’est pour cela que l’encadrement mis en place depuis plusieurs semaines est de qualité. Pour répondre à l’exigence de la philosophie de notre structure. Outre nos éducateurs de football, d’autres intervenants viendront d’autres sports en relation avec les qualités indispensables liées à la pratique du football comme les sports de contact, le basket, le tennis et le tennis-ballon, le foot en salle. Il y aura aussi un travail spécifique pour les gardiens de but. Nous aurons aussi des intervenants, anciens professionnels du football qui viendront parler aux jeunes de football, de leurs expériences, des stages de cohésion pour mieux se connaître et du soutien scolaire, le samedi, à la demande.





- Comment êtes-vous structuré ?

- Côté installations sportives, nous disposons de celles de la CAB à Toga, Fango, Erbajolo et Volpajo. Nous avons aussi une structure pour les stages et les différents intervenants à Toga. Nous sommes tous unis derrière notre président Ange Bastiani qui a tout de suite adhéré au projet dont je suis le responsable technique. Le secrétariat est assuré par Sabrina Crepat. J’aurai autour de moi des hommes d’expérience du terrain comme Patrice Rossi, Christopher Villain et Vincent Liotta pour les gardiens. Dans l’encadrement également Cathy Gaouen, une mentaliste, Véronique Santini, une diététicienne et une équipe médicale avec kiné et ostéo. Côté intervenants Paul Marchioni, Charles Orlanducci, Fanfan Félix, Bernard Casoni, Stéphane Rossi, Mamadou Faye qui amèneront leur expertise.





- Comment ce projet est-il perçu ?

- Je conçois que beaucoup de personnes soient surprises, voire sceptiques et désarçonnées, et nous sommes conscients que la tâche à laquelle nous nous sommes attelés pour la progression de nos enfants ne sera pas aisée, mais nous tâcherons de la réaliser avec humilité, mais avec détermination. On revient à plus d’exigence dans un monde du football chloroformé depuis des années.





- Le but ?

- Le but, c’est au-delà des U14, d’orienter nos enfants vers des pôles de football ou des centres de formation. Déjà, nos gamins seront régulièrement mis en confrontation avec des jeunes du continent. Des liens ont ainsi été noués avec des clubs comme Montpellier, Brest qui ont déjà ce schéma de pratique du football. Là, nos joueurs seront mis dans la réalité. On veut vraiment donner leur chance à des gamins de Corse d’évoluer dans un championnat national. Pour moi, un gamin de 15/16 ans doit déjà pouvoir évoluer en R1.





- C’est un concept très exigeant…

- Tout est dans le travail, le comportement, le respect, la tolérance et l’humilité. C’est basé sur la sélection, pas la masse.





- Pourquoi un siège social à Toga ?

- Toga c’est le quartier de mon enfance, j’y habite depuis les années 70. Et j’y ai encore de la famille.





- Les couleurs de Bastia Academia ?

- Le noir et le blanc de A Squadra Corsa et le bleu de Bastia.





- Pourquoi un renard sur le logo ?

- C’est basé sur le concept anglo-saxon, un concept d’appartenance à une famille, un quartier, une ville, une région. Le renard, e volpe bastiacce, est un symbole en football. Le renard des surfaces.

Faut-il présenter le personnage ?Bébé Almeras, issu du centre de formation du SECB, a illuminé le football corse, dans les années 80 et 90. Buteur redouté il fit après le Sporting les beaux jours du club de L'Ile Rousse avant de devenir entraineur en Balagne et plus récemment à au Football Jeunesse Étoile Biguglia.