Incidents autour d’ACA-OM : une divergence de point vue qui persiste entre la mairie et la préfecture

Par ailleurs, il justifie le fait que la préfecture n’ait pas apporté de suite favorable aux demandes d’interdiction de déplacement des supporters marseillais que la mairie avait formulées. « Ce type d’interdiction constitue une mesure de police administrative particulièrement restrictive qui doit donc demeurer exceptionnelle », explique-t-il en précisant que « les risques de trouble à l’ordre public qui ont été identifiés par les services au cours des réunions préparatoires ». « Si les éléments d’appréciation dont nous disposions nous ont conduits à identifier un risque de trouble à l’ordre public pour ce match, comme ce fut le cas pour 40% des rencontres de Ligue 1 et Ligue 2 en France au cours de la saison 2022/2023, ils ne permettaient pas de motiver, avec suffisamment de consistance juridique, un tel arrêté », ajoute-t-il. En outre, le préfet argue qu’une réponse favorable à une demande d’annulation administrative du match, comme formulée par Stéphane Sbraggia le vendredi soir, « n’est pas spécifiquement prévue par les textes » et « aurait été regardée comme totalement disproportionnée en droit et déraisonnable en faits ». « S’agissant de l’arrivée des supporters marseillais par voies maritime et aérienne, mes services ne sont pas restés sans réaction puisqu’un arrêté préfectoral a été pris dans la nuit, afin de contenir ceux qui arrivaient le samedi sur la plage du Ricanto », pointe-t-il encore en notant que « ce dispositif a fonctionné et la journée s’est déroulée sans aucun incident ».



Afin de « garantir le dimensionnement du dispositif de sécurité », le préfet signale avoir « obtenu des renforts du ministère de l’Intérieur » et détaille qu’entre « les unités de forces mobiles et les effectifs locaux mobilisés en renforts, plus de 350 fonctionnaires de police et militaires de la gendarmerie ont été engagés du vendredi 2 au dimanche 4 juin ». « Ce dispositif articulé entre des points de contrôle fixes et des patrouilles dynamiques, aura notamment permis d’assurer une stricte étanchéité entre les groupes de supporters et le public de la fête des pêcheurs », affirme-t-il. De facto, il entend récuser « l’idée que (le maire d’Ajaccio n’ait) pas été écouté ». « Le dispositif déployé a été pensé pour assurer un juste équilibre entre l’exercice des libertés individuelles et la prévention et la prévention d’éventuels troubles à l’ordre public », écrit-il en concédant que « malgré ces précautions », « des supporters extrémistes, marseillais et ajacciens (ont) dévoyé les valeurs du sport par des comportements violents ».