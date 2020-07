Incendie d’Ajaccio : 2 ouvriers incommodés par les fumées

Ce sont des travaux opérés dans les combles de l'immeuble qui seraient à l'origine de l'incendie, désormais maîtrisé, mais qui s'est développé de façon spectaculaire dans le courant de la matinée rue Gabriel Peri.

Dès l'alerte d'importants moyens ont été engagés sur place ce qui n'a pas manqué de perturber la circulation sur le boulevard Pascal-Rossini et la rue Marcaggi.

Deux fourgons pompes-tonnes, un véhicule de secours aux victimes, une échelle aérienne et une vingtaine d'hommes ont été mobilisés alors que d'épaisses volutes de fumée noire montaient au-dessus de la ville d'Ajaccio.



Mais les moyens déployés par le centre de secours d'Ajaccio ont réussi a juguler les flammes.

A l'heure du bilan on faisait essentiellement état de 2 ouvriers, qui étaient employés à des travaux dans les combles, incommodés par les flammes et pris en charge par les secours, mais leur état n'a pas nécessité d'hospitalisation.

Une demi-douzaine d'appartements situés au-dessous du lieu de l'incendie ont, également, souffert de l'intervention des secours, ce qui devrait entraîner des opérations de relogement.

Ce sont essentiellement des éléments de la toiture qui ont été détruits par le feu qui s'est déclaré accidentellement pendant les travaux.



Les secours ont entamé dès la fin de l'incendie, les opérations de déblai qui vont se poursuivre pendant un bon moment encore.