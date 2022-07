In Portivechju : une exposition pour raconter une ville-territoire

Cette exposition fruit de la volonté de la municipalité de Portivechju a été officiellement ouverte au public en présence du maire Jean-Christophe Angelini, des adjointes en charge de la culture et du patrimoine Dumenica Verdoni et Nathalie Apostolatos, mais aussi de nombreux élus de la majorité municipale, d’Alain Di Meglio représentant le maire de Bunifazziu mais aussi l’Université de Corse. Les Porto-Vecchiaises et les Porto-Vecchiais avaient, également, répondu à l’appel, lors de ce vernissage, signe évident de l’importance que revêt cette exposition au niveau de la mémoire collective.

In Portivechju va permettre durant de longues semaines et jusqu’aux premiers jours du mois de novembre aux Porto-Vecchiais mais aussi aux personnes de passage d’avoir une approche non pas figée, mais très vivante de ce qu’est et a été Portivechju au fil du temps.

Une exposition qui est le résultat d’une collaboration intense entres les différents services compétents de l’action culturelle et du service patrimoine au sein de l’office du tourisme. In Portivechju a permis, dans le même temps, de recueillir de précieux témoignages auprès de celles et ceux qui ont connu la ville à une tout autre époque.

Au regard de l’engouement de cette soirée inaugurale et des réactions suscitées par les différents panneaux, il est une certitude In Portivechju a d’ores et déjà, réussi son pari à savoir réveiller la grande et la petite histoire de cette ville-territoire avec ses 17.000 hectares répartis entre mer et montagne dà Santa Ghjulia in fin’à Punta di a Vacca Morta.



La visite de cette exposition est gratuite et s'adresse à un public le plus large possible