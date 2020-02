INSOLITE - A Porto-Vecchio il est donc utile de le préciser

GAP le Mercredi 12 Février 2020 à 06:25

La préservation de l'environnement est plus que jamais au coeur des débats. A l'échelle insulaire les récents incendies mettent en évidence la nécessité de tout mettre en oeuvre pour protéger ce patrimoine fragile à plus d'un titre. C'est pour cela que certaines piqûres de rappel sont nécessaires. Que ce soit un rappel officiel, ou bien comme dans ce cas à Porto-Vecchio où au plan individuel certaines personnes n'hésitent pas à rappeler les consignes d'un bien vivre en harmonie. Il reste à espérer que ces messages soient lus et surtout compris et adopter par la grande majorité.

