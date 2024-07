I mazzeri, une croyance ancienne qui continue d'inspirer et de fasciner

Les mazzeri sont des individus considérés comme des intermédiaires entre le monde des vivants et celui des morts, dotés d'un don unique qui leur permet de recevoir des révélations à travers leurs rêves. Leur rôle, souvent associé aux pratiques chamaniques, est crucial dans la riche tapisserie culturelle de la Corse. Ces personnes singulières perpétuent un patrimoine qui mérite d'être célébré et respecté.

explique

Anghjulina

Antonetti, doctorante en Langue et Culture Corses.

C

Pendant cette nuit, les mazzeri livrent bataille, influençant l'avenir de leur communauté. Sur les crêtes et les cols, en pèlerinage, ces guerriers nocturnes s'affrontent armés d'asphodèles. Cet affrontement symbolise les rapports de force entre différentes communautés face à la mort. Le mazzeru ne se bat jamais seul mais pour le commun. "I

ls procèdent à une sorte de procession profane, sans le côté dogmatique. Les mazzeri, lors de leurs rêves, quittent leur enveloppe charnelle et côtoient le monde des morts. Ce sont des psycopompes. On dit que chaque village a ses mazzeri, et souvent lors des combats, ils allumaient de grands feux dont la direction de la fumée, au matin, présageait le futur selon le village vers lequel elle se dirigeait."

"Dans cette croyance, une nuit est particulièrement importante, celle du 31 juillet au 1er août.e moment précis intervient 40 jours après le solstice d'été, suivant un calendrier où les religions anciennes se mêlent au christianisme, découpant l'année en solstices et équinoxes. Les quarante jours se retrouvent dans la liturgie chrétienne. Cette période, au cœur des Suleoni, est la plus chaude de l'année, et les croyances corses, souvent basées sur le cycle agraire et la course des astres, y sont profondément ancrées. La symbolique de la mort durant cette période se reflète dans la bataille des mazzeri."détaille la chercheuse.

Le mazzeru rêve des vérités cachées. De ses rêves proviennent des révélations, des signes qu'il interprète à travers des symboles, des contextes et des personnes. "Lors de ses rêves, le mazzeru tue un animal qu'il transporte à un point d'eau. L'eau est considérée comme la voie qui relie les mondes visible et invisible. Le visage de la personne qu'il voit alors est un mauvais présage," précise Anghjulina. "Le mazzeru n'est pas un tueur, il accompagne les âmes. Son arme est l'asphodèle, une plante qui pousse à l'ombre et dans des sols pauvres, symbolisant la mort et l'immortalité. Elle pousse en champs, jamais seule."



Ces individus, capables de percevoir des vérités cachées à travers les rêves, sont respectés et craints. Bien que profondément ancrés dans la tradition corse, les mazzeri ont vu leur représentation évoluer dans la culture contemporaine. Aujourd'hui, ils attirent l'attention des chercheurs, artistes et écrivains intéressés par la spiritualité et les croyances populaires. L'exploration de ce phénomène contribue à la préservation de cette tradition unique.



Cependant, la modernité et la mondialisation posent un défi à ces croyances ancestrales. Les jeunes générations, tournées vers la technologie, risquent de se détourner de ce patrimoine culturel ancien. Néanmoins, pour les plus sceptiques, il est conseillé de passer une nuit sur un col ou une crête à la rencontre de l'extraordinaire.