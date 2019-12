I Zitelloni et I Zitellucci de la Squadra Corsa le 23 décembre à Corte

C’est le 23 décembre prochain à 15 heures que sera donné le coup d’envoi du tournoi de la Squadra Corsa, le match d'ouverture opposera les anciens de l'USC aux anciens de l'université, à la fin de cette première rencontre des Pères Noël de renon remettrons les cadeaux aux enfants de l'USC., Le match de la Squadra Corsa succèdera à cette entrée en matière.

Un qui opposera les zitellone avec la participation de Leca, Cahuzac, Cioni, Cavalli, entraînés par Remy Cabella et Benjamin Santelli - tous deux blessés - aux zitellucci, la jeune et prometteuse génération footballistique Corse, des crus de 1996 à 2001, avec la participation d'Anziani, Tramoni, Giuly et bien d'autres, qui seront entraînés par Vincent Marchetti et Hugo Aine.



Après quelques mots, du président de l'université Paul-Marie Romani, qui place cette rencontre sous le signe du partage et aux soutiens de justes causes - "l'université est fière de partager ce moment avec la Squadra Corse et l'USC" - Dédé Di Scala, manager de la Squadra Corsa a tenu à rappeler les liens forts qui unissent son équipe avec l'université.

"J'ai une pensée forte pour les étudiants en difficulté et une pensée émue pour l'anniversaire de la mort d'Edmond Simeoni, je remercie les généreux donateurs, François Patrone et Vincent Perfettini ainsi que Corte Distribution et le bar de l'Oriente".





Jacques-François Colombani président de l'USC a, quant à lui, dit sa joie de participer à cet événement, rappelant deux personnalités cortenaises Claude Cesari et Pascal Rinieri, tous deux passionnés de ballon.