I Scontri figaresi repartent pour un tour du monde en quatre soirées

Julien Castelli le Samedi 5 Septembre 2026 à 11:19

Du mercredi 9 au samedi 12 septembre, I Scontri Figaresi reviennent pour une cinquième édition. Pendant quatre jours, les voix corses feront écho à celles venues de Méditerranée, d’Afrique, d'Amérique du sud ou encore d’Ukraine, dans plusieurs lieux emblématiques de la commune.