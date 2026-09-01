I Scontri figaresi repartent pour un tour du monde en quatre soirées

Cette année, c'est la 5e édition d'I Scontri figaresi, qui voit "s'affronter" musique corse et du monde. PHOTO Spechju di Stidda Stefanu Ciabrini
À Figari, il suffit parfois de changer de village pour changer de continent. Depuis 2022, I Scontri Figaresi ont trouvé leur place dans le calendrier culturel de l’Extrême-Sud, avec une formule qui n’a cessé de s’affirmer : faire dialoguer la musique corse avec les traditions venues d’ailleurs, tout en donnant une place importante à la découverte et aux rencontres.
Porté par l’Associu U Scontru présidée par l’un des Surghenti, Guy Canarelli, le festival avait été imaginé dès sa première édition comme un espace de croisement entre les cultures, avec des groupes venus de Sardaigne, de Grèce ou encore du Mexique. Depuis, les Scontri n’ont cessé de voyager, tout en restant bien ancrés dans Figari et ses hameaux. En 2024, près d’un millier de personnes avaient notamment assisté à la soirée de clôture consacrée aux Chiliens de Quilapayún.
Un peu de Brésil, d'Ukraine, d'Italie et de Guinée... et beaucoup de corse !
Pour cette cinquième édition, dix propositions musicales sont réparties sur quatre soirées et six sites. Le festival ouvrira le mercredi 9 septembre à l’église de Figari avec Fiuminale, le duo formé par Maxime Merlandi et Jean-Philippe Guissani, et Laetitia Marcangeli, dont le répertoire puise dans la tradition séfarade. Le lendemain, Cuscenza donnera à Uddastreddu son seul concert de l’été, alors que le groupe prépare son troisième album. Il partagera la soirée avec le Trio Giancarlo Paglialunga, venu des Pouilles et du Salento. Vendredi, Felì investira la Piazza Longa aux côtés de Bel Air de Forró, trio inspiré des musiques populaires du Nordeste brésilien. Samedi, Tarabucetta accueillera Vitalba et Yagody, groupe ukrainien originaire de Lviv qui mêle chants ancestraux et influences balkaniques. Les « Cuncertini » complètent cette programmation avec deux rendez-vous à 18h30. Sandrine Luigi se produira le vendredi à la chapelle de Montilati, avant Bouba Kouyaté, le lendemain à la fontaine de Subariacciu. Le musicien guinéen y fera entendre la kora dans un format volontairement intime.
I Scontri figaresi, 5e édition. Les billets sont proposés à 20 euros la soirée. Des pass trois ou quatre soirées sont également disponibles, de 38 à 70 euros. Les Cuncertini sont accessibles au tarif de 5 euros, avec dégustation de produits locaux, dans la limite de 50 places. La billeterie en ligne est ici.
Porté par l’Associu U Scontru présidée par l’un des Surghenti, Guy Canarelli, le festival avait été imaginé dès sa première édition comme un espace de croisement entre les cultures, avec des groupes venus de Sardaigne, de Grèce ou encore du Mexique. Depuis, les Scontri n’ont cessé de voyager, tout en restant bien ancrés dans Figari et ses hameaux. En 2024, près d’un millier de personnes avaient notamment assisté à la soirée de clôture consacrée aux Chiliens de Quilapayún.
Un peu de Brésil, d'Ukraine, d'Italie et de Guinée... et beaucoup de corse !
Pour cette cinquième édition, dix propositions musicales sont réparties sur quatre soirées et six sites. Le festival ouvrira le mercredi 9 septembre à l’église de Figari avec Fiuminale, le duo formé par Maxime Merlandi et Jean-Philippe Guissani, et Laetitia Marcangeli, dont le répertoire puise dans la tradition séfarade. Le lendemain, Cuscenza donnera à Uddastreddu son seul concert de l’été, alors que le groupe prépare son troisième album. Il partagera la soirée avec le Trio Giancarlo Paglialunga, venu des Pouilles et du Salento. Vendredi, Felì investira la Piazza Longa aux côtés de Bel Air de Forró, trio inspiré des musiques populaires du Nordeste brésilien. Samedi, Tarabucetta accueillera Vitalba et Yagody, groupe ukrainien originaire de Lviv qui mêle chants ancestraux et influences balkaniques. Les « Cuncertini » complètent cette programmation avec deux rendez-vous à 18h30. Sandrine Luigi se produira le vendredi à la chapelle de Montilati, avant Bouba Kouyaté, le lendemain à la fontaine de Subariacciu. Le musicien guinéen y fera entendre la kora dans un format volontairement intime.
I Scontri figaresi, 5e édition. Les billets sont proposés à 20 euros la soirée. Des pass trois ou quatre soirées sont également disponibles, de 38 à 70 euros. Les Cuncertini sont accessibles au tarif de 5 euros, avec dégustation de produits locaux, dans la limite de 50 places. La billeterie en ligne est ici.