Hosta : l'écocapsule autonome et durable présentée à Ajaccio

C’est sur un des espaces tests agricoles de la CAPA que trois entrepreneurs ajacciens ont présenté ce mardi 13 décembre l’aboutissement de plusieurs mois de travail et dévoilé la capsule Hosta. Une structure de m icroarchitecture en bois autonome de moins de 5m2 qui comporte une cuisine, une douche et des toilettes.

Cette construction est née de la collaboration de trois amis, Gautier Buresi et Alexandre Marguerie , t ous deu x architectes, et Marin Delattre formé en école de commerce.

Actuellement en pépinière d’entreprise à la Maison de l' Entrepreneur , de l'Entreprise et de l'Emploi de Corse (M3E), Hosta a pu bénéficier de nombreux soutiens techniques et financiers notamment avec la CAPA, BPI et l’ ADEC . « Cette structure peut trouver plusieurs acquéreurs. Nous explorons plusieurs marchés. D’une part le marché des professionnels du tourisme avec les chambres d’hôtes par exemple, d’autre part, celui des collectivités. On pourrait trouver cette structure pour des camps de réfugiés, à côté des plages, mais aussi sur des sentiers. La mairie de Tavaco est d’ailleurs intéressée par l’installation d’une capsule sur sa commune ». expliquent le trois entrepreneurs .



Aujourd’hui, la structure en bois se vend entre 15 000 et 25 000 euros, mais l’objectif des trois amis est de réduire davantage les coûts pour arriver à un prix qui ne dépasserait pas les 20 000 euros. La variation tarifaire est due à l’aspect modulable de la capsule. On peut ôter ou rajouter des choses. Par exemple, on évoque déjà la possibilité de l’équiper pour permettre l’arrivée du wifi en zone blanche.



Avant d’en arriver à la réalisation du prototype, Hosta a été soutenue par de nombreux dispositifs comme le pôle pépite de l’Université de Corse, mais aussi par la M3E aujourd’hui qui lui a permis notamment avec le concours de l’ ADEC d’être présente au salon Smart City de Barcelone le mois dernier . ​



L’aventure ne fait que commencer pour la start up qui devrait commercialiser son produit dès mars 2023.

Présente également lors de l’inauguration, Christelle Combette, p résidente de l’Offic e du Tourisme du Pays Ajaccien a d’ores et déjà convié les entrepreneurs à rejoindre un futur évènement autour du tourisme durable qui se tiendra au printemps prochain dans la cité impériale.