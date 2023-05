Hôpital de Castelluccio : le STC dépose un préavis de grève

Conséquence d’un système qui déraille, la grogne s’intensifie dans les services de santé corses. Après l’hôpital de Bastia puis celui de la Miséricorde, c’est le personnel du second centre hospitalier d’Ajaccio (Castelluccio) qui a déposé un préavis de grève, mardi 9 mai. La section STC de l’établissement dénonce l’attitude de la direction, qui souhaiterait « gagner du temps avec des réponses fumeuses et incomplètes » sur les différents points de revendication. En l’absence de solution concrète, « l’ensemble des personnels de l’établissement » pourrait débuter une grève de 10 jours à compter du mardi 16 mai, à 6h.



« Le gros problème, ce sont les effectifs en flux tendu. Nos revendications concernent des postes de remplacement non pourvus, des créations de postes, mais aussi la contractualisation des heures supplémentaires », explique Paul-Philippe Canessa, responsable de la section STC de l’hôpital. Dans son communiqué publié sur les réseaux sociaux, le Syndicat des travailleurs corses énumère également d’autres points, parmi lesquels figurent, notamment, l’obtention d’une prime d’intéressement collectif et de tickets restaurant.



Et alors qu’un premier rendez-vous avec la direction s’est tenu ce jeudi 11 mai, la situation ne semble pas se débloquer. « Ça s’est très mal passé », déplore Paul-Philippe Canessa. « Ça a duré quarante minutes, mais ils n’ont eu aucune considération pour nos revendications, et ils ne nous ont même pas proposé de second rendez-vous. Je ne vois pas comment on pourrait passer du mépris dont ils viennent de faire preuve, à une solution intelligente. »