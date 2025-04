Hommage aux anciens combattants : la jeunesse calvaise au rendez-vous

Dans la salle polyvalente du collège de Calvi, l’émotion était palpable ce mercredi matin. Pour la troisième année consécutive, l’établissement a accueilli une cérémonie de remise de la Croix du Combattant, en partenariat avec le service départemental de la Haute-Corse de l’Office national des combattants et victimes de guerre (ONaCVG). Un événement à la fois pédagogique et symbolique, préparé par les élèves des classes « défense » avec leur professeur Nicolas Stébé. « La Croix du Combattant reconnaît et exprime la reconnaissance de la Nation envers ces hommes pétris de valeurs dont les jeunes doivent s’inspirer », rappelle Marguerite Pellegri-Mondoloni, directrice départementale de l’ONaCVG. « J’ai souhaité associer et lier la jeune génération à ce genre d’événements. »



Des parcours militaires, des engagements précoces

Parmi les récipiendaires du jour, Benjamin Florencio, ancien militaire engagé au Liban dans le cadre de la FINUL, la Force intérimaire des Nations Unies. À deux reprises, il a été déployé comme transmetteur au sein de l’armée de Terre. « Lors des opérations, c’était du maintien de sécurité et de la paix entre le Liban et Israël, avec une patrouille régulière, une surveillance radio constante et un déploiement entre 4 et 6 mois », raconte-t-il. « C’est un honneur d’avoir été décoré aujourd’hui. C’est une fierté, une reconnaissance de mon parcours. Comparé à certains je suis très jeune. Aujourd’hui je me suis reconverti, j’ai une pâtisserie avec ma compagne à Calvi. »



Des élèves investis, une mémoire partagée

Pour l’occasion, les collégiens ont lu des poèmes et présenté des textes retraçant les grandes opérations extérieures contemporaines. Ils ont également pu découvrir une exposition pédagogique sur les OPEX, conçue sous forme de jeu de piste, mêlant codes, énigmes et exploration historique. Léa, élève de 4e, souligne l’implication de sa classe : « Pour la cérémonie, nous avons lu des textes et des poèmes. Dans cette classe, on fait beaucoup de sorties, notamment au 2e REP, et on participe à plusieurs cérémonies. »



Comme le rappelle Yoann Toubhans, sous-préfet de Calvi, « La Croix du Combattant est une reconnaissance délivrée à ceux qui ont servi pour la France et ont été engagés dans les forces armées, que ce soit lors des grands conflits du XXe siècle ou dans les opérations extérieures décidées par le Président de la République. »



Attribuée après au moins 112 jours de service effectif en OPEX, cette distinction s’inscrit dans un long héritage : depuis 1926, elle distingue les anciens combattants des conflits majeurs, de 1870 aux engagements récents.



Au fil des années, l’ONaCVG ne cesse de rappeler les trois mots qui guident son action : reconnaître, transmettre et réparer. À Calvi, ce 2 avril, ces valeurs ont résonné avec force dans le regard des jeunes et dans les récits de ceux qui, parfois à 20 ans, ont déjà servi la Nation.