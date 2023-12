Homicide d'Eccica Suarella : la victime "proche du grand banditisme"

Aux alentours de 9 heures ce jeudi 21 décembre, un homme a été découvert sans vie près de sa voiture sur une piste, au niveau du pont de la pierre, sur la commune d'Eccica-Suarella. Selon les premiers éléments de l'enquête, la victime, Jean-Baptiste Ottavi, aurait été tuée par balles entre 7 et 8 heures. ​ Une information confirmée par un substitut du procureur qui s'est rendu sur place. Considéré par la justice comme un membre du "clan Orsoni" et acquitté pour des assassinats de la bande rivale du Petit Bar, l'homme âgé de 43 ans, avait été condamné en 2019 à huit ans de prison pour association de malfaiteurs. Une enquête pour assassinat a été ouverte et confiée à la police judiciaire, a indiqué le substitut du procureur Alexandre Apel.



Banditisme corse

En août dernier, David Taddei, autre proche de Guy Orsoni, avait lui aussi été tué par balles en périphérie d'Ajaccio. Selon un rapport confidentiel de la Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) sur la dernière décennie du banditisme corse (2009-2019), consulté par l'AFP, Jean-Baptiste Ottavi et David Taddei faisaient partie de l'équipe de Guy Orsoni, fils de l'ex-leader nationaliste corse reconverti dans les affaires Alain Orsoni.



«Le 30 juin 2015, la Cour d'assises des Bouches-du-Rhône prononçait un acquittement retentissant dans l'affaire des assassinats de membres proches de l'équipe du Petit Bar par le clan Orsoni emmené par (...) Guy Orsoni», parmi lesquels figuraient David Taddei et Jean-Baptiste Ottavi, écrivait la JIRS dans ce rapport. Lors de la principale scission du Front de libération nationale corse (FLNC) en novembre 1990, Alain Orsoni avait créé le Mouvement pour l'Autodétermination (MPA), vitrine légale du FLNC Canal Habituel. Il faisait alors face à la Cuncolta Nazunalista (FLNC Canal historique) dirigée par Charles Pieri et François Santoni, rappelle une note confidentielle de la police nationale consultée par l'AFP, qui liste 25 bandes criminelles à travers l'île de Beauté.



Dans les années 2000, le clan Orsoni «asseyait son positionnement en Corse-du-Sud, notamment grâce à l'activisme délinquant de Guy Orsoni, fils d'Alain», qui «s'appuyait sur des fidèles parmi lesquels Jean-Baptiste Ottavi et David Taddei», précise cette note. En septembre 2022, Guy Orsoni, mis en examen dans deux affaires, dont l'une pour «assassinat en bande organisée», a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de se rendre en Corse.