Hélène Astolfi élue 5ème adjointe au maire de Calvi

La session ordinaire du conseil municipal de Calvi s'est déroulée ce mardi 22 octobre à l'Hôtel de Ville de Calvi, sous la présidence du laire, Ange Santini.

Cette réunion, sans doute la dernière de l'année était importante avec au chapitre de l'administration générale de l'élection du 5ème adjoint au maire, poste laissé vacant, à la suite à la démission de Françoise Sévéon.

Une démission de cette dernière motivée par le fait que son fils Jérôme Sévéon a annoncé qu'il conduirait une liste contre le maire sortant lors des prochaines élections municipales en mars 2020.

Une élection à bulletin secret qui s'est déroulée sans le moindre suspense.

Hélène Astolfi, seule candidate en lice était élue avec 23 voix pour et un bulletin blanc pour 24 votants.

Le bureau de vote était présidé par le maire Ange Santini, un secrétaire Laurent Guerini et deux assesseurs Anthony Albertini et Alain-Charles Astolifi

Hélène Astolfi, 5ème adjointe au maire de Calvi sera en charge des affaires sociales, des solidarités et des personnes âgées.

Longuement applaudie, cette dernière recevait son écharpe d'ajointe des mains de Ange Santini.

Cette réunion sur laquelle nous reviendrons était également marquée par la présentation, à la demande du préfet et du sous-préfet de Calvi, de projets structurants comme l'aménagement du théâtre de verdure, la restauration et l'aménagement de l'Hôpital militaire dans la citadelle, la rénovation de l'éclairage public et la mise en valeur de la citadelle.