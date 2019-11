Haute-Corse : Vigilance jaune pour "Vent violent"

C.-V. M le Dimanche 17 Novembre 2019 à 10:13

Météo France a placé la Haute-Corse en vigilance jaune pour "Vent violent" ce dimanche entre 12 et 18 heures. Le vent souffle déjà assez fort sur Bastia et la région. Dans ces circonstances il est recommandé à tous de faire preuve de la plus grande prudence. Soyez attentifs si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique ou à proximité d′un rivage ou d′un cours d′eau; des phénomènes habituels dans la région mais occasionnellement et localement dangereux sont en effet prévus; tenez-vous au courant de l’évolution de la situation.

