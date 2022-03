Haute-Corse : « Chronos », une lecture-spectacle pour la 24è édition du Printemps des poètes

Fondée en 2003, « Une minute de soleil en plus » présidée par Virginie Cervoni, produit chaque année plusieurs manifestations comme « Parolle Vive » ou encore « Le printemps des poètes » qui par sa 24ème édition a pour thème : L’éphémère ! «



« L’éphémère, instant suspendu de toute une vie, ineffable, insaisissable et immuable. L’éphémère laisse pourtant son empreinte durable sur nos vies ». Et pour évoquer cet « éphémère », souligne Raoul Locatelli, le directeur artistique qui peut compter cette année sur le retour de sa BIP : Brigade d’Interventions Poétiques ! « La BIP, créée en 2011, est une formation à géométrie et à humeur variable. Une bande de copains, qui peut varier de 2 à 8 sur scène, unis par une même passion : servir les beaux textes puisés dans la littérature, la poésie et la chanson. Elle est composée d’amateurs et de professionnels et son répertoire s’élargit à de nombreux horizons ».



A l’occasion de ce Printemps des poètes, la BIP sera composée de Virginie Cervoni (voix), Anne-Lise Herrera (violoncelle), Jean-Etienne Langianni (chant et guitare) et Raoul Locatelli (voix et chant) et elle présentera sa nouvelle création : Chronos (le temps, en grec) .



« Dans ce spectacle, parlé et chanté, nous mettons l’accent sur les paradoxes du temps, ce temps qui passe et nous emporte inexorablement. Ce sera un voyage dans le temps et l’espace. L’idée est de glisser des mots dans l’oreille de chacun ».





Baudelaire, Verlaine, Aragon, Prévert…

Le spectacle d’une heure environ comprendra des poèmes, des chansons en français et en corse mêlant mélancolie, tendresse, douleur mais aussi joie et humour. Des textes de Verlaine, Baudelaire, Aragon, Prévert, Apollinaire. Des chansons de Ferré, Ferrat, Perret, Brassens, Boby Lapointe, Ricet Barrier, Gilles Elbaz, pierre Louki, Jean Vasca, Patrizia Gattaceca, Gh.Fusina, des frères Vincenti, Tavagna et même … Raoul Locatelli. « La poésie est un peu le parent pauvre de nos bibliothèques » souligne Françoise Ducret, responsable de la politique d’animation des médiathèques territoriales ; « Ce rendez-vous du Printemps des poètes est l’occasion de faire entrer la poésie de manière ludique dans nos établissements ».





Les dates

Bastia

Mardi 29 mars 18h30 à la bibliothèque centrale (avec invitée Ivia Medori)



Folelli

Mercredi 30 mars à 18h30 à la Médiathèque de Castagniccia (avec en invitée Ivia Medori)



Talasani

Samedi 16 avril à 18h au Tavagna ClubCorte

Vendredi 6 mai à 17h30 à la médiathèque



Petreto Bicchisano

Samedi 7 mai à 14h30 à la médiathèque.