Harry Potter au Centre du spectacle de l'ALSH Calvi

Une fois encore, comme chaque année, le spectacle de fin d'été proposé par les animatrices et les enfants qui fréquentent l'Accueil de Loisirs Sans Hébergement de Calvi aura été grandiose.

Les parents, très nombreux, étaient impatients de découvrir leurs progénitures sur scène.

Annie Facucci, adjointe au maire de Calvi, en charge des affaires scolaires, de le jeunesse et de l'enfance, saluait le travail de la directrice de l'ALSH Célia Clément et de toute son équipe d'animatrices, qui ont fait un travail gigantesque pour préparer ce spectacle, notamment en réalisant pas moins de 120 capes pour chacun des enfants, avec dans le dos son écusson et son groupe.





Le personnage central de ce spectacle 2019 était Harry Potter avec ses aventures de jeune sorcier et de ses amis à l'école de la sorcellerie.

Subjugué par la qualité des décors et des costumes, émerveillés par la prestation des enfants, le public a manifesté à plusieurs reprises sa joie par des applaudissements nourris.

L'équipe de l'ALSH auquel on peut adresser des félicitations bien justifiées a bien mérité un peu de repos.

Aussi, comme cela a été indiqué par l'adjointe au maire de Calvi lors de son point presse de rentrée scolaire, le Centre aéré sera fermé ce mercredi 4 septembre, afin que chacun et chacune puissent récupérer pour repartir de plus belle.