Handball N3 - Corte renverse le SMUC à l’issue d’un match fou

Cosec de Corte.

Corte bat Smuc 27-26 (mi-temps: 13-16).

Arbitres: MM. Guillemat et Habib.

Corte: Ribeiro (8 arrêts), Belmonte, Galibert (1), Ceccarini, Orsatelli, Niang (6), Rossi (6), Chagrot (2), Ouadah, Moulin (1), Lamery, Demesy (2), Morato (7), Gimenez (2).

SMUC: Carrere (9), Gallioz, Grandvuillemin, Daoudou (1), Masson (2), Gabrielle, Monbarbon (3), Lassource (4), Paul, Sautel, Lamarca (5), Gonzalez (2), Torchio (12 arrêts), Lorcy.



Pourtant, les Cortenais ont abordé au mieux cette rencontre en menant 3-1 après 3 minutes de jeu puis 5-2 à la 6e. Mais le SMUC revenait en profitant de maladresses dans le dernier geste des locaux, à l’image de Galibert, loin d’être à son meilleur niveau ce samedi. Il devait même écopé d’un carton rouge à 7 minutes du terme...

Malgré tout, le HBC faisait jeu égal avec son adversaire jusqu’à la 13e minute. C’est là que les Marseillais, bien plus efficaces devant, faisant le trou pour mener même de 5 buts à la 21e : 7-12. Niang, en grande forme, réduisait quelque peu la marque tandis que Ribeiro sortait le grand jeu en accumulant les arrêts décisifs. Mais on ne voyait pas comment les protégés d’Adrien Magne seraient en mesure de refaire surface tant ils perdaient trop de balles d’attaque. Et c’est avec trois buts d’avance que le SMUC regagnait les vestiaires à la pause : 13-16.

Grâce à une bonne défense de Niang et Ouadah en l’entame de la deuxième période, les Cortenais parvenaient à recoller au score pour revenir à un tout petit point à la 37e minute par Morato : 17-18 et ce malgré 4 arrêts de Torchio, dont deux penaltys ! Le HB Corte revenait enfin à la hauteur de son adversaire à la 40e (20-20) encore par Morato tandis que Gimenez et Niang donnaient l’avantage aux locaux à la 47e (23-22). C’est une véritable course poursuite qui s’engageait alors entre les deux formations, tandis que les gardiens étaient exceptionnels des deux côtés. Après une série d’égalité, le HB Corte se donnait un peut d’air pour mener 25-23 (53e).

Le SMUC jetait toutes ses forces dans la bataille. Égalisait à nouveau à 25-25 puis à 26-26 avant que Morato ne permette aux « jaune et bleu » de passer devant à deux minutes du terme. Le public pousse. Donne de la voix. Tape des mains. Le SMUC a une dernière balle de contre. Il reste 38 secondes à jouer. Et fort heureusement, Masson fait une faute de main, perd la balle, Niang file en contre, mais la sirène annonce la fin de la rencontre!

Les Cortenais explosent de joie avec ce 27-26. Mais que ce fut dur... Il faudra encore travailler à l’entraînement pour éviter toutes ces pertes de balle et retrouver un peu plus de précision dans les derniers gestes.