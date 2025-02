Handball N2 - Corte sombre à Monaco

Salle Espace Saint-Antoine à Monaco. Monaco bat HB Corte 32-30 (mi-temps: 13-13).

Arbitres: MM. Garrabos et Bois





Monaco

Morinet (2), Vojinovic (5), Schaff (3), Rabenandrasana (1), Guerin (3), Didierjean (5), Mainar Perez (5), Mohamed (1), Galas (6 arrêts), Gissan, Charousset (5), Benini, Picard.





HB Corte

Lanery, Vasapolli, Gimenez (2), Pannequin-Poggioli, Coggia, Mebarek (2), Florian Galibert (1), Arnaud Galibert (7), Legrand, Rodier (3 arrêts), Morato (1), Chamekh (10), Niang (7), Ribeiro (4 arrêts).





Après avoir perdu sur le fil la semaine passée face au leader de la poule Saint-Raphaël, on attendait des Cortenais qu'ils ramènent la victoire ce samedi en se rendant chez la lanterne rouge, en l'occurrence Monaco. Mais ce sont les Monégasques qui prennaient le match en main dès l'entame pour mener 4-1 après 6 minutes de jeu. Pour autant les Cortenais ne lâchaient rien et revenaient dans le match grâce à Chamekh et Niang. Ils trouvaient enfin l'égalisation à une minute de la pause tandis que Rodier arrêtait un tir de Schaff, permettant à ses couleurs de rentrer au vestiaires sur un score de parité : 13-13.





En seconde période Monaco reprenait l'avantage mais Corte restait sur les talons de son adversaire. Des Cortenais qui parvienaient enfin à passer devant les Monégasques à la 36e minute: 15-16. Malheureusement ils faisaient preuve de trop d'imprécisions devant les buts ce dont profitait Monaco pour prendre trois points d'avance à la 56e: 30-27. Chamekh permettait à Corte de revenir à un point à 40 secondes du terme mais Vojinovic scellait la partie sur le gong à 32-30.

Mauvaise opération pour le Hand Ball Corte qui devra absolument se racheter le 22 février prochain en accueillant Antibes.